Diretta Casalmaggiore Monza/ Streaming video Rai, derby lombardo in Serie A1

Casalmaggiore Monza, in diretta dal PalaRadi di Cremona, si gioca alle ore 20.30 di stasera, sabato 7 novembre 2020, come anticipo della undicesima giornata della Serie A1 di volley femminile 2020-2021. Sarà dunque la diretta di Casalmaggiore Monza a tenerci compagnia nel sabato sera degli appassionati di pallavolo, che stanno logicamente vivendo una stagione fortemente condizionata dal Coronavirus. Da una parte si corre o almeno si prova a farlo, come dimostra il fatto che siamo già alla undicesima giornata di campionato nonostante siamo appena all’inizio del mese di novembre, che tra l’altro ha già proposto un turno infrasettimanale mercoledì sera, dall’altra bisogna fare i conti con i rinvii di numerose partite e magari rischi ancora maggiore se la situazione dovesse farsi ancora più critica, come purtroppo in Lombardia sanno fin troppo bene. Questo derby Casalmaggiore Monza proverà dunque a regalare una serata di serenità ed emozioni in un quadro che resta tuttavia difficile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE CASALMAGGIORE MONZA

La diretta tv di Casalmaggiore Monza sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, di conseguenza tifosi e appassionati di pallavolo sanno che potranno ricorrere anche alla diretta streaming video che sarà fornita tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA CASALMAGGIORE MONZA: IL CONTESTO

Arriviamo dunque alla diretta di Casalmaggiore Monza in un contesto non semplice, come dimostra ad esempio il rinvio di un altro derby lombardo che avrebbe dovuto vedere protagonista nello scorso weekend la VBC èpiù Casalmaggiore, in quel caso contro Busto Arsizio, ma non è stato disputato causa Coronavirus. Possiamo dire che la classifica fino a questo momento sorride di più alla Saugella Monza, che potrebbe dunque puntare a un campionato da protagonista come ha confermato anche la recente affermazione contro Scandicci al termine di un match vibrante (3-2) e che ha confermato la forza delle lombarde, mentre le ambizioni di Casalmaggiore sembrano ridotte. Il derby confermerà queste indicazioni oppure le padrone di casa cremonesi coglieranno la vittoria della possibile svolta? Qualche ora ancora di pazienza per scoprirlo…

