Diretta Casalmaggiore Monza/ Streaming video Rai: match scontato? (volley A1)

DIRETTA CASALMAGGIORE MONZA: OBIETTIVI DIVERSI!

Casalmaggiore Monza, in diretta dal PalaRadi di Cremona alle ore 20:30 di sabato 26 febbraio, si gioca per la 21^ giornata nel campionato di volley Serie A1 2021-2022. La Vero Volley si presenta da capolista a questo derby lombardo: dopo aver schiantato Roma la squadra brianzola è al comando della classifica con 46 punti, uno in più di Scandicci (che ha anche giocato una partita in più) e 3 di Conegliano, che invece deve recuperare due gare a Monza ma è anche stata battuta dal Vero Volley, peraltro in Veneto, nella grande sfida diretta.

Monza insomma potrebbe anche lasciare il primo posto alle pantere al termine della regular season, ma intanto sta letteralmente volando; brutta invece la situazione di Casalmaggiore, che nell’ultimo turno ha perso nettamente contro Vallefoglia ed è stata sorpassata in classifica, ora per la VBC Trasporti sono appena 3 i punti di vantaggio sulla zona retrocessione avendo anche giocato più partite di alcune rivali. Vedremo dunque cosa succederà nella diretta di Casalmaggiore Monza, aspettando la quale possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che sono legati alla partita.

DIRETTA CASALMAGGIORE MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA!

La diretta tv di Casalmaggiore Monza sarà trasmessa su Rai Sport e il suo canale “gemello” Rai Sport +. Sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, è questa la partita di volley femminile che per questa giornata viene mandata in onda dalla televisione di stato e, come di consueto, gli appassionati la potranno seguire anche attraverso il servizio di diretta streaming video, fornito dalla stessa emittente senza costi aggiuntivi e attivabile visitando il sito o l’app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA CASALMAGGIORE MONZA: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Casalmaggiore Monza la squadra favorita è chiaramente il Vero Volley: le brianzole sono in trasferta ma hanno chiaramente un altro passo e altri obiettivi rispetto alla VBC, basti pensare che hanno vinto 15 delle 19 partite che hanno giocato in Serie A1 mentre le avversarie hanno un record praticamente opposto (5-14) e, come dicevamo, hanno una situazione di classifica nella quale devono fronteggiare il fatto che Perugia ha giocato ben tre partite in meno e Bergamo comunque due, di conseguenza entrambe potrebbero operare il sorpasso.

Si avvicina dunque lo spettro della retrocessione per Casalmaggiore, mentre Monza sta volando verso il primo posto: che poi arrivi o meno potrebbe anche essere relativo, nel senso che dopo qualche stagione di apprendistato il Vero Volley ha letteralmente rotto gli indugi e quindi ora è pronto a giocarsi veramente le sue chance per lo scudetto. Non resta allora che scoprire quello che succederà tra poco quando finalmente la diretta di Casalmaggiore Monza prenderà il via…



