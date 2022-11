Diretta Casalmaggiore Perugia/ Streaming video tv, per risalire (volley)

Casalmaggiore Perugia, in diretta dal Pala Radi di Cremona, si gioca alle ore 19.30 di questa sera, domenica 6 novembre 2022, nel contesto del programma della quinta giornata della Serie A1 di volley femminile, il massimo campionato di pallavolo che sta viaggiando subito a ritmi altissimi dopo il via posticipato a causa dei Mondiali chiusi al terzo posto dall’Italia e terminati a metà ottobre. Ci sono già stati ben due turni infrasettimanali oltre ai turni nei weekend, ecco dunque che appena tre settimane dopo la finale iridata siamo già alla quinta giornata di campionato anche per Trasportipesanti Casalmaggiore e Bartoccini-Infissi Perugia.

La diretta di Casalmaggiore Perugia sarà un match sicuramente significativo per lombarde e umbre, in questo momento appaiate a quota 4 punti con una vittoria e tre sconfitte. Chi vince potrebbe proiettarsi verso la zona playoff, ma chi uscirà sconfitto dovrà cominciare a guardarsi alle spalle, quindi la posta in palio sembra davvero delicata. Tenuto presente questo, godiamoci quello che succederà in campo: che cosa ci dirà quindi la diretta di Casalmaggiore Perugia?

DIRETTA CASALMAGGIORE PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Casalmaggiore Perugia sarà garantita per gli abbonati alla televisione satellitare sul canale Sky Sport Arena, il numero 204 della piattaforma. Di conseguenza, la diretta streaming video di Casalmaggiore Perugia sarà garantita tramite il sito oppure l’applicazione del noto servizio Sky Go, ma sempre riservato agli abbonati.

DIRETTA CASALMAGGIORE PERUGIA: RISULTATI E CONTESTO

Per presentare la diretta di Casalmaggiore Perugia, possiamo quindi analizzare lo stato di forma delle due squadre in base ai risultati delle prime giornate di campionato, ai quali abbiamo già accennato. La Trasportipesanti Casalmaggiore aveva debuttato con una brutta sconfitta per 3-0 a Chieri, seguita da un altro ko anche se molto più dignitoso, il 2-3 casalingo nel derby contro Monza. Alla terza giornata ecco la vittoria, un netto 0-3 esterno a Cuneo, poi però Casalmaggiore è tornata a perdere incassando mercoledì un secco 3-0 sul campo di Scandicci.

Quanto alla Bartoccini-Infissi Perugia, il cammino è stato molto simile: debutto con netta sconfitta casalinga per 0-3 al cospetto di Scandicci, poi ecco un altro ko perdendo per 3-1 a Macerata, la vittoria anche per le umbre è giunta alla terza giornata grazie a un bel 3-0 casalingo ottenuto ai danni di Busto Arsizio e curiosamente pure Perugia ha visto terminare con una sconfitta casalinga per 2-3 la propria partita contro Monza. Le similitudini sono piuttosto evidenti, ma stasera chi riuscirà a vincere Casalmaggiore Perugia e staccare le rivali?











