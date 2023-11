DIRETTA/ Casalmaggiore Roma (risultato 0-0) video streaming Rai: primo set, via! (volley, 18 novembre 2023)

DIRETTA CASALMAGGIORE ROMA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, sta per cominciare la diretta di Casalmaggiore Roma. Resta giusto qualche minuto prima del fischio d’inizio, ci servirà per leggere le dichiarazioni di Elena Perinelli al termine della partita persa nella scorsa giornata dalla sua Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore per 1-3 contro le cugine lombarde di Busto Arsizio.

Ecco allora cosa aveva dichiarato Perinelli per il sito Internet ufficiale della società cremonese: “E’ sempre difficile commentare partite così, perchè sono alla nostra portata. Loro hanno spinto forte fin dall’inizio e noi abbiamo aspettato troppo. Di buono c’è stata la reazione del terzo set, ma è un peccato perchè è la seconda partita che giochiamo in casa non in maniera ottimale. Sabato abbiamo Roma, dobbiamo lavorare bene fin da subito” era stata la chiusura, che evocava appunto la partita che ci attende a minuti. Adesso allora non è più tempo per le parole, ma solo per ammirare le gesta delle protagoniste sul campo: inizia infatti per davvero la diretta di Casalmaggiore Roma! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CASALMAGGIORE ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Casalmaggiore Roma è disponibile in chiaro per tutti: il canale di riferimento è Rai Sport, numero 58 del telecomando, e naturalmente sarà attiva anche l’opzione di diretta streaming video di Casalmaggiore Roma, senza costi aggiuntivi visitando il sito di Rai Play o scaricando la relativa app. Va ricordato che, per quanto riguarda la mobilità, la partita sarà fornita anche dal portale Volleyballworld.net, ma in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al servizio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY DI CASALMAGGIORE ROMA

ANTICIPO DELICATO

Casalmaggiore Roma, in diretta dal Pala Radi di Cremona, si gioca con fischio d’inizio alle ore 20.30 di questa sera, sabato 18 novembre 2023, come anticipo televisivo dell’ottava giornata del campionato di Serie A1 di volley femminile. Uno sguardo alla classifica ci dice che la diretta di Casalmaggiore Roma metterà di fronte due formazioni che sostanzialmente hanno gli stessi obiettivi, dal momento che la Trasportipesanti Casalmaggiore ha finora 7 punti in classifica mentre le ospiti del Roma Volley Club sono una lunghezza più avanti, a quota 8 punti.

Insomma, ci attende una partita tra due squadre che vorranno cercare di tenere lontana la zona retrocessione e provare invece a proiettarsi nella lotta per i playoff. Naturalmente è presto per fare i calcoli, tuttavia una vittoria potrebbe indurre a pensieri più ambiziosi, mentre chi perderà questa sera dovrà certamente pensare soprattutto a guardarsi alle spalle. Ecco perché la posta in palio appare elevata e perché siamo decisamente curiosi di scoprire quali verdetti ci potrà offrire la diretta di Casalmaggiore Roma…

DIRETTA CASALMAGGIORE ROMA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Casalmaggiore Roma, possiamo fare il punto della situazione delle due società in questo campionato di Serie A1. Abbiamo accennato al fatto che la Trasportipesanti Casalmaggiore ha finora 7 punti in classifica, il cammino non è esaltante perché si contano appena due vittorie a fronte di ben cinque sconfitte, ma potrebbe anche bastare per pensare semplicemente alla salvezza. Se non altro, i due successi sono stati due convincenti 3-0, contro Trento e poi sul campo del Bisonte Firenze, inoltre Casalmaggiore ha strappato un punto arrivando al tie-break contro Bergamo. Oggi, in casa contro una rivale di pari livello, l’obiettivo naturalmente è quello di vincere per la terza volta.

Dall’altra parte ecco il Roma Volley Club una lunghezza più avanti, a quota 8 punti. Per le capitoline c’è anche una partita da recuperare, sulla quale tuttavia è meglio non coltivare eccessive illusioni, perché Roma la giocherà sul campo di Conegliano; per il resto, ecco tre vittorie e altrettante sconfitte, per ben tre volte è andata al tie-break nelle vittorie per 3-2 sul campo di Vallefoglia alla prima giornata e poi in casa contro Busto Arsizio nella terza, mentre il turno infrasettimanale del 1° novembre aveva comunque portato un punto grazie alla sconfitta per 3-2 a Firenze. Poi vi sono state la netta sconfitta casalinga per 0-3 contro Chieri, il successo invece per 3-0 contro Bergamo e infine il ko per 3-0 a Pinerolo.











