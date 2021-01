Diretta Casalmaggiore Scandicci/ Streaming video Rai: la Savino torna in campo!

DIRETTA CASALMAGGIORE SCANDICCI: SFIDA COMPLICATA A CREMONA

Casalmaggiore Scandicci, diretta dagli arbitri Caretti e Giardini, è la partita di volley femminile in programma oggi, sabato 9 gennaio 2021, tra le mura del Pala Radi: fischio d’inizio previsto per le ore 21.00. Il primo campionato di volley femminile torna a farci compagnia oggi con la diretta tra Casalmaggiore e Scandicci, match che sarà gustoso anticipo della 18^ giornata della Serie A1, la quinta del turno di ritorno: una sfida che a cui però è ben difficile dare un giusto contesto, calendario alla mano. Complici gli alti numeri di giocatrici positive al coronavirus che si registrano in tutti gli spogliatoi, si può dire che è vero caos nel campionato della Serie A1 2020-21. Pur essendo iniziato da tempo il turno di ritorno, in lista sono fin troppe le partite ancora da recuperare (pure calendarizzate nel turno di andata): i rinvii sono dunque sempre frequenti e non scordiamo pure che solo lo scorso 6 gennaio, nel turno dell’Epifania, la Lega ha deciso di disputare in anticipo la 21^ giornata.

Insomma tra rinvii, salti di calendario e montagne di recuperi ancora da fissare, c’è troppa confusione: in classifica poi sono talmente tanti i buchi che non può essere presa a riferimento anche per la sfida di questa sera (e non è stato ancora possibile fissare le griglie per la prossima Coppa Italia). Il contesto dunque è assai difficile, ma la serie A1 pur tra mille difficoltà continua a procedere e a regalare spettacolo: il quale pure oggi non mancherà anche nella diretta tra Casalmaggiore e Scandicci.

DIRETTA CASALMAGGIORE SCANDICCI IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Casalmaggiore Scandicci sarà trasmessa in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 che è un punto di riferimento ben noto per tutti gli appassionati di pallavolo, che avranno di conseguenza a disposizione per seguire la partita anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA CASALMAGGIORE SCANDICCI: IL CONTESTO

Come detto prima, tra salti di calendario, rinvii, recuperi da fissare e buchi in classifica, è praticamente impossibile dare un contesto preciso alla diretta tra Casalmaggiore e Scandicci che ci allieta questa sera per la serie A1 di volley femminile: pure possiamo ancora dare qualche dato per spiegare come i due club approdano allo scontro diretto. Partiamo allora dalle Lombarde dal passato glorioso, che pure sotto la guida di coach Parisi potrebbero forse meritare qualcosa in più in questa parte della stagione. Per la VBC E’Più nelle ultime settimane, complici anche diversi match saltati all’ultimo, si è registrato un andamento discontinuo, con successi e KO alternati.

Il bilancio complessivo per oggi ci riporta di cinque successi e nove sconfitte su 14 partite disputate (molte dunque mancano all’appello), sufficienti per un comodo piazzamento a metà classifica, non troppo esaltante. Sono invece altri numeri per Scandicci, che ha riposato nell’ultima giornata, occorsa nell’Epifania.

Per le Fiorentine, una delle più belle sorprese delle ultime stagioni, la graduatoria ci riporta un piazzamento alto grazie a 8 successi e tre sconfitte finora rimediate, ma questo non deve ingannarci: le ragazze di Barbolini hanno messo da parte appena 11 partite (almeno 6 dunque mancano all’appello) e non scordiamo pure che l’ultima sfida della Savino in campionato risale a fine novembre. Tra positive nel gruppo squadra e rinvii chiesti dalle avversarie, di fatto sono parecchie settimane che Scandicci non torna in campo: l’ultimo impegno è stato ai primi di dicembre con la Champions league, ma non molto di più. Dopo un così lungo stop siamo allora impazienti di scoprire come le toscane se la caveranno contro una Casalmaggiore a corrente alternata: sarà un match veramente complicato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA