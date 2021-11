Diretta Casalmaggiore Vallefoglia/ Streaming video Rai: big match per il riscatto!

DIRETTA CASALMAGGIORE VALLEFOGLIA: PER IL RISCATTO

Casalmaggiore Vallefoglia, diretta dagli arbitri Mattei e Papadol, è la partita di volley femminile in programma oggi sabato 13 novembre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30. Si apre oggi la 7^ giornata del campionato della Serie A1 di volley e primo incontro a farci compagnia è appunto la diretta tra Casalmaggiore e Vallefoglia, match che pure mette un palio tre punti pesantissimi per due squadre in cerca di riscatto.

DIRETTA TARANTO PADOVA/ Video streaming Rai: parla Mattia Bottolo (Volley)

Dopo aver seriamente rischiato di svanire lo scorso anno, la formazione rosanero non ha certo cominciato il campionato della Serie A1 di volley nel migliore dei modi: la squadra di Volpini anzi ha raccolto pochino rispetto alle sue potenzialità, ma già oggi ha ottime chance di rifarsi, contro una delle ultime arrivate. Di contro ecco infatti la neopromossa Vallefoglia, che dopo aver fatto vedere gaudiose nella precedente stagione della Serie A2, sta pagando in queste settimane lo scotto del passaggio nel primo campionato. Pure la formazione pesarese ha ottime possibilità di fare bene in questo campionato: serve però fare molto di più.

Alessandro Graziani e Letizia Paternoster/ "Pechino Express insieme? Magari..."

DIRETTA CASALMAGGIORE VALLEFOGLIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI VOLLEY

La diretta tv di Casalmaggiore Vallefoglia sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), essendo la partita selezionata in questo turno per la trasmissione in chiaro. Questo di conseguenza significa che sarà disponibile anche la diretta streaming video accessibile a tutti tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA CASALMAGGIORE VALLEFOGLIA: IL CONTESTO

Siamo pronti a dare il via alla diretta tra Casalmaggiore e Vallefoglia, anticipo della 7^ giornata della Serie A1: pure prima occorre dare un maggiore contesto all’incontro di questa sera. Come abbiamo accennato prima sono questi tre punti preziosi che vengono messi in palio, tra due club non certo in salute. Con solo sei punti ottenuti fin qui, le rosanero infatti non stanno certo facendo benissimo e la squadra di Volpini per il momento ha messo da parte appena 2 vittorie (su Scandicci e Roma) e ben 4 sconfitte, per un bilancio set pure di 6:13. Non certo i numeri che ci si aspetta da una piazza così importante, pure “caduta in disgrazia” nelle ultime stagioni.

DIRETTA/ Novara Cuneo (risultato finale 3-1) streaming video tv: vince la Igor

Non ha però fatto di meglio la neopromossa pesarese: Vallefoglia, come abbiamo detto, paga lo scotto della promozione e e fin qui ha saputo mettere da parte appena due vittorie (Chieri e Trento) e 4 KO, validi per appena 5 punti e la penultima posizione nella classifica del campionato. La squadra delle tigri però ha le capacità per fare di meglio e ottenere soddisfazione da questa prima stagione in Serie A1. A partire da stasera: vediamo allora che ci dice il campo!



© RIPRODUZIONE RISERVATA