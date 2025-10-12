Diretta Casarano Audace Cerignola streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per il girone C di Serie C.

DIRETTA CASARANO AUDACE CERIGNOLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Casarano Audace Cerignola? Cerchiamo di capire a livello di trend come si muoveranno sul rettangolo verde le due squadre in questo modo ci sarà più possibilità di capire chi potrà portare a casa i tre punti. Il Casarano arriva con una buona forma offensiva: 1,5 xG medi e 17 tiri totali a partita, ma spesso poco precisi (solo 15% di realizzazione). Il punto di forza è la gestione del possesso, con una media del 55% e 84% di precisione nei passaggi. Tuttavia, la difesa resta vulnerabile sulle seconde palle e nelle transizioni, dove concede 1,3 gol subiti a partita.

L’Audace Cerignola invece è una squadra più diretta e verticale: pochi fronzoli, ma grande efficienza. I gialloblù segnano 1,8 gol di media e vantano uno dei migliori attacchi del girone. In compenso, la fase difensiva è spesso rischiosa, con 1,6 xG concessi e 5 corner subiti di media. Aspettiamoci una partita viva, piena di duelli e con tante occasioni. Il Casarano proverà a controllare il gioco, mentre l’Audace punterà su ritmo, inserimenti e ripartenze rapide. Detto questo vi invitiamo a rimanere su questa pagina per il commento live della diretta di Casarano Audace Cerignola, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

COME SEGUIRE LA DIRETTA CASARANO AUDACE CERIGNOLA IN STREAMING VIDEO TV

Siamo sempre sui canali di Sky Sport per la diretta tv di Casarano Audace Cerignola, mentre sarà Now Tv a garantire la visione della partita in diretta streaming video.

CASARANO AUDACE CERIGNOLA: A CACCIA DI CONFERME!

Cosa aspettarsi dalla diretta Casarano Audace Cerignola? Alle ore 14:30 di domenica 12 ottobre questa partita rappresenta l’ennesimo derby pugliese nel girone C di Serie C 2025-2026, siamo alla nona giornata ed è curioso notare come a questa partita arrivino meglio i padroni di casa, che sono neopromossi.

Il Casarano però, al netto dei sei gol subiti dall’Atalanta U23, si sono immediatamente adattati alla nuova realtà: hanno iniziato a vincere regolarmente, tornando a farlo sul campo della Casertana (con un 3-0 netto) dopo aver pareggiato in casa contro la Salernitana, ed è un torneo fino a qui di altissimo profilo.

Non era partita benissimo l’Audace Cerignola, sorpresa delle ultime due stagioni, e a dire il vero non si è ripresa del tutto; lungo il percorso però ha vinto a Salerno contro la capolista che all’epoca aveva ottenuto solo successi, peccato che poi abbia ancora rallentato perdendo in casa contro il Cosenza.

È una squadra che ha cambiato allenatore e quindi deve ancora assimilare alcuni concetti, ma nella diretta Casarano Audace Cerignola potrebbe stupire; valuteremo presto se sarà così, intanto lanciamo uno sguardo alle scelte che i due allenatori stanno per effettuare provando a ipotizzare le probabili formazioni del match.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CASARANO AUDACE CERIGNOLA

Valutando le opzioni dei due allenatori per la diretta Casarano Audace Cerignola, possiamo vedere che il 3-4-3 di Vito Di Bari dovrebbe essere fissato: Malcore è nettamente in vantaggio su Leonardo Pérez e Vincenzo Ferrara, Chiricò e Millico restano a presidiare gli esterni alti, in mezzo al campo D’Alena e Legoluso partono favoriti rispetto a Raffaele Maiello, poi difesa con Karlo Lulic, Celiento e Gega davanti a Chiorra ma è chiaro che da questa formazione tipo possa cambiare qualcosa per turnover o magari semplicemente per qualche giocatore maggiormente in condizione.

Simile il modo in cui Vincenzo Maiuri dispone l’Audace Cerignola: qui il centrocampo è a cinque con Lorenzo Paolucci e Bianchini che accompagnano Cretella, dunque due attaccanti che dovrebbero essere Emmausso e Cuppone (attenzione però alla candidatura di Dabizas e Gambale) mentre sulle fasce laterail, dal centrocampo, abbiamo Gaetano Vitale e Luca Russo. In difesa invece può cambiare qualcosa: possibile che Ligi prenda il posto di Luca Martinelli, sarebbero invece confermati sia Todisco che Visentin così come il portiere gialloblu Stefano Greco.

CASARANO AUDACE CERIGNOLA: PRONOSTICO E QUOTE

Leggiamo dalle quote proposte dalla Snai per la diretta Casarano Audace Cerignola che la squadra favorita è quella di casa: c’è una somma corrispondente a 2,25 volte quanto messo sul piatto per il segno 1 che rappresenta la vittoria rossoblu, mentre il successo degli ospiti regolato dal segno 2 vi farebbe guadagnare 2,80 volte la giocata; dunque in ogni caso regna l’incertezza, a tale proposito l’opzione del segno X per il pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,25 volte la posta in palio.