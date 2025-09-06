Diretta Casarano Benevento streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 6 settembre 2025

DIRETTA CASARANO BENEVENTO: UMORI BEN DIVERSI A CONFRONTO

Siamo solamente alla terza giornata del girone C di Serie C, ma la diretta Casarano Benevento alle ore 20.30 di questa sera, sabato 6 settembre 2025, presso lo Stadio Giuseppe Capozza della città pugliese, metterà di fronte due formazioni che ci arrivano con stati d’animo e classifiche decisamente molto diversi.

Il Casarano è una neo-promossa dalla Serie D, per cui alcune difficoltà dovevano essere messe in conto, ma dopo il debutto con un discreto pareggio casalingo contro il Trapani è arrivato il crollo sotto forma di sconfitta per 6-2 contro l’Atalanta U23 che richiede quindi una risposta immediata, anche per non creare difficoltà pure a livello psicologico.

Un punto in classifica contro i 6 del Benevento, che ha cominciato il nuovo campionato marciando a ritmo altissimo: per i campani la vittoria per 1-2 nella prima giornata nel big-match sul campo del Crotone e poi il bis con il successo casalingo per 2-1 nel derby campano contro la Casertana per restare al comando.

Naturalmente le ambizioni stagionali del Benevento sono assai più alte e quindi non è una sorpresa così clamorosa, però 5 punti di differenza dopo sole due giornate sono davvero tante. La diretta Casarano Benevento vedrà quindi esultare i logici favoriti, oppure i pugliesi sapranno regalare una grande gioia ai loro tifosi?

CASARANO BENEVENTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Come sempre in Serie C, dobbiamo ricordare che la diretta Casarano Benevento in tv sarà visibile sui canali di Sky Sport tramite abbonamento, che è il vincolo anche per la diretta streaming video utilizzando Sky Go e Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI CASARANO BENEVENTO

Ripartire dopo una batosta non è mai facile, per Vito Di Bari ci sarà almeno un cambio obbligato nelle probabili formazioni della diretta Casarano Benevento perché D’Alena è squalificato e puntiamo su Palumbo. Per il resto, ricordiamo che il 3-4-3 pugliese aveva visto Lulic, Celiento e Gega nella difesa a tre davanti all’estremo difensore Chiorra; le altre maglie a centrocampo erano state per Cajazzo, Logoluso e Pinto; nel tridente d’attacco del Casarano infine avevano giocato Chiricò, Malcore e Ferrara.

Gaetano Auteri invece potrebbe confermare più serenamente il 3-4-1-2 della vittoria di settimana scorsa: Vannucchi tra i pali; la retroguardia con Saio, Ceresoli e Scognamillo; nel centrocampo del Benevento da destra a sinistra Pierozzi, Prisco, Maita e Ricci; il reparto offensivo giallorosso si apre infine con Carfora trequartista alle spalle dei due attaccanti Lamesta e Salvemini.

LE QUOTE DELLA SFIDA CASARANO BENEVENTO

Nella diretta Casarano Benevento sembra che saranno gli ospiti a conquistare il successo finale ragionando in merito alle quote uscite nei giorni precedenti al match. Ad esempio secondo Sisal la vittoria dei giallorossi è da pagare a non più di 2.10. I padroni di casa hanno invece le medesime possibilità di sconfiggere i rivali di giornata rispetto a quelle di ottenere un semplice pareggio da questa sfida, con i segni x ed 1 entrambi quotati appunto a 3.10.