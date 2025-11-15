Diretta Casarano Catania streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone C di Serie C.

DIRETTA CASARANO CATANIA (RISULTATO LIVE 1-0): SI INIZIA

Partenza fulminea del Casarano in questa diretta, che colpisce alla prima vera transizione del match sfruttando un errore pesante del Catania in uscita. Gli ospiti provano a costruire dal basso, ma un passaggio verticale mal calibrato viene intercettato da Cajazzo sulla trequarti offensiva: lettura perfetta, anticipo secco e campo spalancato davanti a sé grazie alle maglie larghissime della difesa etnea, colta completamente fuori posizione.

Cajazzo avanza palla al piede, attira il centrale e serve sulla destra il compagno più largo, che entra in area e chiude il triangolo con un cross rasoterra preciso. Cajazzo arriva puntuale all’appuntamento con il pallone e di piatto supera il portiere, firmando l’1-0 con un’azione rapida, pulita ed eseguita con grande lucidità. Casarano subito avanti e Catania costretto a rincorrere. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CASARANO CATANIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Casarano Catania? Facciamo un passo verso le statistiche per capire chi tra queste due formazioni riuscirà a portare a casa i tre punti in una sfida che sulla carta sembra alquanto equilibrata. Il Casarano arriva in fiducia, sostenuto da un gioco verticale e aggressivo: 52% di possesso, 1,8 xG, 1,5 xA, e una media di 11,0 km percorsi per giocatore. Il 64% delle azioni pericolose nasce da catene laterali, con cross precisi e grande presenza in area (8,5 tocchi medi in area avversaria). Difensivamente, equilibrio (1,0 xGA) ma qualche difficoltà sui piazzati (30% dei gol subiti da fermo).

Il Catania risponde con la consueta qualità nel palleggio: 60% di possesso, 2,1 xG, 1,7 xA, e una precisione di passaggio dell’88%. Il 66% delle azioni da gol nasce da combinazioni centrali e scambi veloci tra le linee. Sul piano disciplinare, Casarano più fisico (3,0 ammonizioni di media), Catania più pulito (1,9 gialli). Adesso via al commento live della diretta di Casarano Catania, non perdiamo nemmeno un’azione saliente dal prossimo aggiornamento, vi aspettiamo! (agg. Gianmarco Mannara)

CASARANO CATANIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Va ricordato che la diretta Casarano Catania, come tutte le partite di Serie C, è trasmessa su Sky Sport per gli abbonati alla tv satellitare, con la diretta streaming video che andrà invece su Now.

TRASFERTA PER LA CAPOLISTA!

Uno degli snodi più interessanti di oggi in Serie C è la diretta Casarano Catania, che prende il via alle ore 14:30 di sabato 15 novembre: per la 14^ giornata del girone C di Serie C 2025-2026 la nuova capolista fa visita a una squadra pugliese che, dopo essere partita alla grande con stupore di tutti, è entrata in crisi.

Abbiamo quattro sconfitte consecutive per il Casarano, cinque se contiamo anche la Coppa Italia; l’ultima vittoria è datata 5 ottobre, da quel momento la neopromossa ha smesso di fare risultati e dunque vede a rischio la sua partecipazione ai playoff, anche se considerate le ambizioni il saldo per ora rimane positivo.

Il Catania si sta concretamente giocando la promozione: in testa al girone C c’è sempre parecchia bagarre e, sfruttando i rallentamenti di Salernitana e Benevento, gli etnei sono tornati primi in classifica grazie alla vittoria contro l’Altamura, ma è chiaro che si tratterà di una bellissima lotta per parecchi mesi.

Intanto questa diretta Casarano Catania rappresenta appunto una partita importante per entrambe le squadre, noi siamo curiosi di scoprire come andranno le cose ed è giunto il momento di capire in che modo i due allenatori intendano affrontare questo pomeriggio di Serie C, con le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI CASARANO CATANIA

Vito Di Bari vuole dare una scossa ai suoi, nella diretta Casarano Catania va per la conferma del 3-4-1-2 ma può cambiare qualche interprete, ecco allora che Leonardo Pérez si può piazzare sulla trequarti e scambiarsi la posizione con Chiricò in corso d’opera, Malcore se la gioca con Zanaboni mentre a centrocampo ci sono Maiello e Palumbo che insidiano la posizione di D’Alena e Logoluso, sugli esterni invece Gyamfi e Pinto vanno per la conferma. Può cambiare anche la difesa: Guastamacchia dovrebbe tornare titolare, con lui Karlo Lulic e Celiento a protezione di Bacchin.

Viaggia a gonfie vele il Catania di Domenico Toscano, che conferma il 3-4-2-1: Dini gioca con una linea difensiva che prevede Celli, Matteo Di Gennaro e Pieraccini aiutati in fase di non possesso da Casasola e Daniele Donnarumma, giocatori di categoria anche superiore come Quaini e Di Tacchio in mezzo, con Corbari e Kaleb Jiménez che rappresentano alternative di lusso anche a partita in corso. Sulla trequarti poi abbiamo la presenza di qualità di Cicerelli e Lunetta; Stoppa si gioca la maglia anche oggi, poi Caturano-Francesco Forte-Rolfini, con uno solo titolare, è un trio offensivo capace di fare la differenza.

CASARANO CATANIA: PRONOSTICO E QUOTE

Le quote emesse dalla Snai per la diretta Casarano Catania danno ragione agli etnei, c’è un valore corrispondente a 1,85 volte quanto messo sul piatto per il segno 2 che regola la vittoria della capolista, mentre il segno 2 per l’affermazione pugliese vi consentirebbe una vincita che ammonta a 3,70 volte l’importo investito, e infine il segno X vi consegna un guadagno che equivale a 3,35 volte la posta in palio sulla partita.