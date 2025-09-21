Presentazione della diretta Casarano Cavese, analisi delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale

Diretta Casarano Cavese, rossoazzurri sorpresa di inizio anno

Ad aprire il pomeriggio della quinta giornata del girone C di Serie C ci sarà la diretta Casarano Cavese che si giocherà allo Stadio Comunale Giuseppe Capozza, ad affrontarsi sono due squadre che stanno vivendo due inizi di stagione profondamente diversi, i rossoazzurri sono una delle neopromosse e ci si aspettava avrebbero potuto avere qualche difficoltà, in realtà stanno riuscendo ad ottenere dei buoni risultati e soprattutto delle buone prestazioni che potrebbero anche fargli guadagnare i playoff alla fine della stagione, arrivano alla partita galvanizzati dopo l’ottima vittoria 1-2 in casa del Picerno.

I biancoblù invece nonostante la maggiore esperienza non sembrano aver troppo migliorato la loro situazione rispetto a quella dello scorso anno che gli ha visti ottenere la salvezza in maniera piuttosto semplice ma senza riuscire a conquistare i playoff, quest’anno non sono partiti al meglio e si presentano alla sfida dopo un pareggio 2-2 contro il Giuliano.

Diretta Casarano Cavese streaming video, come seguire la partita

La diretta Casarano Cavese inizierà per le 15.00, orario in cui dovrebbe arrivare il fischio d’inizio, alla stessa ora i tifosi e gli appassionati potranno sintonizzarsi al canale Sky Sport (canale 255) per vedere in contemporanea la partita, questo però sarà possibile solo per chi ha sottoscritto l’abbonamento a Sky Sport, che permette anche la fruizione in streaming grazie a SkyGo e NowTv.

Formazioni Casarano Cavese, probabili scelte dei tecnici

Per quanto riguarda le formazioni in campo nella diretta Casarano Cavese i cambi rispetto all’ultima giornata non dovrebbero essere molti e nel caso ci dovessero essere sarebbero minimi per non andare ad intaccare gli equilibri della squadra e dello spogliatoio, per questo Vito di Bari schiererà ancora il suo 5-4-1 con Chiorra tra i pali, Di Dio e Pinto terzini con Celiento, Lulic e Gyamfi centrali, Chiricò e Millico esterni di centrocampo con Maiello e Logoluso a completare il reparto e Malcore unica punta. La scelta di Fabio Prosperi invece dovrebbe cadere su un classico 3-4-2-1 con Boffelli, Evangelisti, Piana e Loreto, Amerighi, Fornito, Munari e Pelematti, Fella e Orlando, e Guida.

Pronostico Casarano Cavese, quote e possibile risultato finale

Come suggerisce la classifica anche secondo bet365 la squadra favorita per la diretta Casarano Cavese è quella pugliese per cui infatti la quota di vittoria è di 2.25, non un valore basso ma che per l’inesperienza dei giocatori in questa categoria può avere senso, poco più alto c’è il pareggio un risultato che può avvenire sia per meriti degli avversari che per demeriti dei rossoazzurri e che infatti è fissato a 2.75. Il risultato che invece verrà pagato di più in caso si verifichi alla fine dei 90 minuti di gioco è la vittoria dei biancoblù, dato a 3.25 e non considerato facile da vedere.