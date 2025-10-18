Tutte le informazioni sulla diretta Casarano Foggia, situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito finale

DIRETTA CASARANO FOGGIA (RISULTATO 0-1), SI SBLOCCA IL MATCH

Prosegue la diretta del match valido per il decimo turno di campionato tra Casarano e Foggia, un match molto interessante e sentito visto il derby tra due club storici della categoria. Entrambe le squadre sono partite forte con i padroni di casa a fare il gioco e gli ospiti a rispondere in campo, al minuto 6 grande chance per Malcore e salva il portiere, si continua cosi sullo 0 a 0.

Un minuto dopo grande chance per il Casaranno con Chiricò e salva il portiere che respinge il tiro e lo manda sulla traversa. Un paio di conclusioni del Casarano, però entrambe abbastanza imprecise. Minuto 15 e grande chance Foggia con Oliva che solo in area di rigore chiude tirando alto sopra la traversa. Il Casarano fa la gara ma è il Foggia a passare in vantaggio, gol di Morelli alla mezzora (Agg. Mario Tramo)

Diretta Casarano Foggia streaming video, come vedere la partita

La diretta Casarano Foggia sarà giocata allo Stadio Comunale Giuseppe Capozza e come per tutte le altre partite di questo e degli altri gironi anche in questo caso sarà resa disponibile per la visione in contemporanea per tutti gli abbonati di Sky Sport che si appoggeranno al canale Sky Sport e alle piattaforme di streaming SkyGo e NowTv.

DIRETTA CASARANO FOGGIA (RISULTATO 0-0), RITMI ALTI

Comincia la diretta del match valido per il decimo turno del campionato di serie C Girone C tra Casarano e Foggia, due squadre importanti che quest’anno hanno però ambizioni abbastanza diverse. I padroni di casa sono in zona Playoff e sognano una grande annata e perchè no la promozione mentre gli ospiti vivono un momento difficile e vogliono allontanare l’incubo retrocessione. Intanto si comincia!

Ci provano subito gli ospiti che partono aggressivi e mandano la palla in corner. Di testa il giocatore ospite manda di poco a lato. Match molto sentito, parliamo comunque di un derby ed una gara che genera impegno e ‘suspence’ da ambo i lati. Dopo questa prima chance ci prova il Casarano con il Foggia che chiude gli spazi e vuole evitare qualsiasi rischio (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA CASARANO FOGGIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Arriva il momento della diretta di Casarano Foggia, dove vedremo insieme le statistiche che le due squadre hanno prodotto da qui all’inizio della stagione, in questo modo capiremo anche chi tra queste due compagini avrà il favore del pronostico statistico. Il Casarano arriva con una delle migliori medie difensive del girone: 0,9 xGA e solo 3,6 tiri concessi nello specchio a gara, frutto di un blocco medio compatto e di una difesa che recupera palla in media a 31 metri dalla propria porta. Il Foggia, invece, costruisce più gioco (56% di possesso) e cerca la profondità con scambi centrali: 1,7 xG, 1,5 xA e 85% di precisione nei passaggi nella metà campo offensiva.

Interessante la distribuzione temporale: Casarano più pericoloso nel primo tempo (62% dei gol segnati entro il 45’), Foggia più incisivo nei finali (47% delle reti dopo il 75’). Sul piano disciplinare, gara potenzialmente spigolosa: 3,1 ammonizioni di media per i rossoneri, 2,6 per i salentini, che però vincono più duelli aerei (58% contro 49%). Adesso via al commento live della diretta di Casarano Foggia, si cominicia! (agg. Gianmarco Mannara)

Rossoblù sognano il podio

Alle 14.30 scenderanno in campo le formazioni della diretta Casarano Foggia per la decima giornata del girone C di Serie C, in una sfida dalla grande importanza per le due squadre e la loro classifica ma anche e soprattutto per i tifosi visto che a scontrarsi saranno due squadre che vengono dalla stessa regione, i rossoblù sono la grande sorpresa della stagione visto che dopo la vittoria 3-0 contro l’Audace Cerignola hanno ottenuto 18 punti con i quali occupano il quarto posto in classifica e puntano alle prime posizioni che gli permetterebbero di saltare i primi turni di playoff.

Per i rossoneri invece la situazione è molto diversa visto che la scorsa settimana è arrivata una sconfitta casalinga 0-3 contro il Crotone che ha peggiorato ulteriormente la situazione facendoli sprofondare al diciassettesimo posto con soli 7 punti conquistati e una differenza reti difficile da recuperare con un negativo di dieci gol subiti in più di quelli realizzati.

Formazioni Casarano Foggia, i protagonisti della sfida

Per affrontare la diretta Casarano Foggia Vito di Bari dovrebbe scegliere di affidarsi ancora agli stessi protagonisti dell’ultima partita che saranno schierati in un 3-4-2-1 con Chiorra come portiere, Gega, Lulic e Celiento come difensori, Logoluso, D’Alena, Cajazzo e Gyamfi come centrocampisti, Malcore come unico attaccante supportato dai trequartisti Chiricò e Millico. Delio Rossi invece cercherà di apportare alcune modifiche al suo 4-4-2 per tornare a ottenere punti in campionato, tra i pali ci sarà Borbei, Morelli e Olivieri saranno i terzini con Buttaro e Minelli a completare il reparto, D’Amico e Agnelli saranno gli esterni mentre in mezzo al campo ci saranno Garofalo e Pellegrino, davanti la coppia d’attacco sarà composta da Sylla e Ilicic.

Casarano Foggia, quote e possibile esito finale

Il risultato della diretta Casarano Foggia sembra già scritto, come evidenziano i valori assegnati ai possibili risultati finali della gara da Sisal nei quali la vittoria dei rossoblù è data più bassa delle altre a 1.60 perché considerata come la più realistica e anzi quasi scontata che si verifichi. La vittoria dei rossoneri è invece considerata molto difficile se non impossibile tanto che gli è stata affidata la quota più alta che è pari a 4.50, a metà c’è invece il pareggio che verrà pagato 3.60 nel caso dovesse accadere perché considerato comunque poco probabile anche perché inutile per gli ospiti.