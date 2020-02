Diretta Casarano Foggia/ Streaming video tv: trasferta complicata (Serie D)

Casarano Foggia si gioca alle ore 14:30 di domenica 23 febbraio, presso lo stadio Giuseppe Capozza: la partita è valida per la 25^ giornata nel girone H di Serie D 2019-2020, ed è uno snodo importante per i satanelli che possono sperare nel sorpasso ai danni del Bitonto. Domenica scorsa, battendo di misura il Brindisi, la squadra rossonera è riuscita finalmente ad accorciare nei confronti della capolista che ha perso, e quindi adesso è rilanciata la corsa verso la promozione in Serie C. La partita di oggi non sarà tuttavia semplice per gli uomini di Ninni Corda: il Casarano sta disputando un ottimo campionato e spera di qualificarsi per i playoff puntando poi su un eventuale ripescaggio. Tuttavia nell’ultimo turno i pugliesi sono andati incontro a una sconfitta clamorosa, uno 0-7 incassato dal Sorrento che ha ridimensionato le ambizioni immediate del club. Vedremo quello che succederà nella diretta di Casarano Foggia; intanto, aspettando il calcio d’inizio, possiamo fare una valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

La diretta tv di Casarano Foggia, come sappiamo, non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: ci sarà però la possibilità di assistere alla partita di Serie D con la piattaforma Eleven Sports, che per questa stagione oltre alla Serie C fornisce le immagini di tutte le gare dei satanelli. Potrete dunque assistere al match di oggi abbonandovi al servizio oppure acquistando il singolo evento (il prezzo è stato fissato all’inizio della stagione), avvalendovi della diretta streaming video con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

In Casarano Foggia Leonardo Bitetto potrebbe cambiare qualcosa rispetto al pesante rovescio di Sorrento: in difesa D’Aiello si candida a una maglia davanti a Iuliano e potrebbe strapparla a Mattera o Lobjanidze (con Girasole confermato), sugli esterni scalpitano Palmisano e Nicola Russo ma con Tedone e Morleo ancora favoriti, Buffa e Giacomarro accompagnano la regia di Feola. Nel reparto avanzato ovviamente c’è la conferma di Mincica (12 gol in campionato), Cianci e Ciro Foggia invece se la giocano con Favetta. Nel Foggia di Corda può tornare titolare Di Jenno, eventualmente schierato in difesa con Viscomi e Anelli davanti al portiere Fumagalli; Mbaba e Kourfalidis i laterali che partono dal centrocampo supportando le due mezzali che saranno Gerbaudo e capitan Gentile, cerca spazio Cittadino ma questi due dovrebbero essere favoriti insieme a Staiano. Davanti, Tortori che è partito dalla panchina domenica scorsa può essere inserito: El Ouazni e Francesco Russo non sono dunque sicuri del posto, a poter giocare dall’inizio è anche Giuseppe Tedesco.



