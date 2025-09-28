Diretta Casarano Salernitana streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per il girone C di Serie C.

DIRETTA CASARANO SALERNITANA: CAPOLISTA PER RIPARTIRE!

Ci approcciamo alla diretta Casarano Salernitana che è sicuramente una gran bella partita, alle ore 15:00 di domenca 28 settembre, per la settima giornata nel girone C della Serie C 2025-2026: è un incrocio di alta classifica, con i granata ancora capolista nonostante la prima battuta d’arresto nel corso dellastagione.

Video Salernitana Audace Cerignola (2-3)/ Gol e highlights: rosso Capomaggio, Cuppone decisivo!

La Salernitana infatti si è presentata al turno infrasettimanale con cinque vittorie su cinque e ottimi propositi di fuga, ma ha perso in casa contro l’Audace Cerignola: un ko che ovviamente ci può stare perché non sempre si può vincere, e questa squadra ancora oggi rimane la principale candidata alla promozione diretta.

DIRETTA/ Salernitana Audace Cerignola (risultato finale 2-3): rosso granata, Cuppone al 90'! (24 settembre)

Oggi però dovrà fare i conti con un agguerrito Casarano, che ha segnato sei gol nelle ultime due partite: tuttavia i pugliesi mercoledì hanno pareggiato 3-3 a Sorrento, comunque hanno infilato 10 punti nelle quattro gare seguite al pesantissimo rovescio subito dall’Atalanta U23, quindi squadra che sta correndo eccome.

Parliamo di una neopromossa, era tutt’altro che scontato che il rendimento fosse questo e dunque la prima in classifica rischia molto su questo campo; noi aspettiamo la diretta Casarano Salernitana, prima di viverla insieme diamo una veloce lettura alle scelte che i due allenatori potrebbero operare tra poco.

DIRETTA/ Giugliano Salernitana (risultato finale 1-2): decisivo Ferrari (21 settembre 2025)

CASARANO SALERNITANA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA DIRETTA

Potrete seguire la diretta Casarano Salernitana sui canali tv di Sky Sport, mentre per la diretta streaming video dovrete recarvi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI CASARANO SALERNITANA

Conferma il 3-4-2-1 Vito Di Bari, che nella diretta Casarano Salernitana dovrebbe tornare a schierare i suoi calciatori migliori: questo significa Malcore come centravanti con la conferma di Chiricò (doppietta a Sorrento) e Millico sulla trequarti, Leonardo Pèrez la prima alternativa per l’attacco (e potrebbe anche esserlo oggi pomeriggio) e un centrocampo nel quale D’Alena può tornare titolare in compagnia di Maiello, lasciando a Di Dio e Pinto le due corsie laterali. In difesa la squadra pugliese dovrebbe poi prevedere Lulic, anche lui a segno mercoledì, con Celiento e Gyamfi a protezione del portiere Chiorra.

La Salernitana di Giuseppe Raffaele sarà senza Capomaggio, espulso nel turno infrasettimanale: dentro Varone in mediana con Kees De Boer e Tascone, Achik può fare l’esterno a destra con Anastasio o Villa sull’altro versante, davanti tra Alexis Ferraris e Franco Ferrari uno potrebbe scalare in panchina così che il titolare sia Inglese, ma al netto delle scelte il reparto offensivo granata è davvero di lusso. Per quanto riguarda la difesa, può tornare utile Matino: potrebbe essere lui a giocare dal primo minuto, da capire chi gli farebbe spazio tra Frascatore, Coppolaro (forse il principale candidato) e Golemic mentre tra i pali per la Salernitana giocherà come sempre Antonio Donnarumma.

QUOTE E PRONOSTICO CASARANO SALERNITANA

Anche l’agenzia Eurobet dice la sua sulla diretta Casarano Salernitana, sotto forma delle quote proposte: abbiamo qui il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa che vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,10 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo dei granata porta in dote una vincita equivalente a 2,05 volte la giocata e infine ecco il segno X sul quale puntare per il pareggio, con un valore ammontante a 3,20 volte l’importo investito.