Diretta Casarano Trapani, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Giuseppe Capozza per la prima giornata di Serie C 2025/2026 girone C.

DIRETTA CASARANO TRAPANI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Quella della diretta di Casarano Trapani sarà il primo incontro ufficiale tra le due squadre, quindi per l’occasione non potendo fare un confronto storico con i precedenti ne faremo uno di tipo economico. Il Casasarno squadra emergente con un’attitudine sobria, vanta una rosa valutata attorno ai 3,43 milioni di euro. Guidato da una formazione compatta di circa 25 elementi e con un’età media di 26 anni, fa della solidità e della vicinanza al territorio i suoi punti di forza. La presenza di stranieri è contenuta, attestandosi intorno al 16%, segno di un gruppo composto principalmente da calciatori nazionali.

Il Trapani, per contro, rappresenta una realtà più strutturata, proiettata verso ambizioni e investimenti più consistenti. Il valore complessivo della sua rosa supera i 5,8 milioni di euro, con una squadra leggermente più anziana – media intorno ai 27 anni – e una componente straniera più marcata, che sfiora il 19%. Vinceranno gli ospiti? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Casarano Trapani quando inizierà il commento live. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CASARANO TRAPANI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Si potrà vedere la diretta Casarano Trapani comodamente in streaming attraverso l’applicazione denominata Sky Go grazie ai dispositivi abilitati. E’ appunto Sky a fornire la messa in onda delle sfide della Serie C 2025/2026 e questo match sarà trasmesso pure in televisione per gli abbonati che si sintonizzeranno sul canale Sky Sport 256.

CASARANO TRAPANI, PADRONI DI CASA NEOPROMOSSI IN C

Si parte domenica 24 agosto 2025 alle ore 21:00 con la diretta Casarano Trapani. In questo primo impegno serale i padroni di casa tornano a disputare il campionato di Serie C dopo una lunga assenza e l’obiettivo dichiarato dai dirigenti del club è quello di figurare bene nel torneo durante tutto l’arco della stagione 2025/2026.

I rossoblu si stanno ancora muovendo sul mercato per prepararsi a dovere a vivere in prima persona il salto di categoria, sperando di regalare pure qualche soddisfazione ai propri tifosi. Intanto il Casarano ha già sconfitto ed eliminato il Team Altamura nel primo turno della Coppa Itaia Serie C nel derby pugliese disputato una settimana fa

Anche il Trapani ha però fatto il suo dovere superando in trasferta l’AZ Picerno soltanto dopo la lotteria dei calci di rigore. La sfida si era conclusa in parità sull’1 a 1 grazie alle reti messe a segno nel primo tempo da Pugliese per i rossoblu e nella ripresa da Fischnaller, decisiva per prolungare e quindi vincere la partita.

Nei sedicesimi di finale della competizione il Casarano se la dovrà vedere ad ottobre con l’Audace Cerignola, all’esordio nella competizione, in un’altra sfida tra compagini della stessa Regione. Dal canto loro i siciliani dovranno vedersela nello stesso giorno contro i campani del Sorrento che hanno avuto la meglio sulla Salernitana.

CASARANO TRAPANI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Casarano Trapani potrebbero essere riconfermati o meno gli elementi che hanno esordito nelle rispettive sfide di Coppa Italia Serie C disputate nei giorni scorsi. I padroni di casa di mister Di Bari potrebbero quindi impiegare il 3-4-3 con Chiorra in porta, Celiento, Lulic e Gega dietro, Cajazzo, Maiello, Di Dio e Logoluso a centrocampo, Chiricò, Ferrara e Malcore come tridente offensivo. Seguendo lo stesso ragionamento mister Aronica potrebbe affidarsi al modulo 3-4-1-2 con Ujkaj tra i pali, Negro, Salines e Pirrello, Ciotti, Di Noia, Celeghin e Giron in mediana, Canotto a supporto del duo composto da Fischnaller e Grandolfo.

CASARANO TRAPANI, LE QUOTE

Lo status di neopromossa sembra farsi sentire anche nelle quote proposte per l’esito finale della diretta Casarano Trapani. I padroni di casa, secondo quanto offerto da Snai e da Eurobet, hanno più o meno le stesse chances di uscire vincitori da questo scontro rispetto a quelle riguardanti la chisura della disputa con un pareggio, quotati rispettivamente il segno 1 a 3.15 e l’x a 3.10. Il successo degli ospiti è infine il punteggio più probabile per questo match con il 2 pagato a 2.10 da entrambi i bookmakers.