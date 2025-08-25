Diretta Casertana Altamura streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 25 agosto 2025

DIRETTA CASERTANA ALTAMURA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Quando si parla della diretta di Casertana Altamura, si racconta una rivalità recente ma già vibrante. Nei quattro confronti ufficiali tra loro, il Team Altamura ha vinto due volte, mentre la Casertana non è mai riuscita a imporsi, i restanti due incontri si sono chiusi in pareggio. Questi numeri, freddi nelle cifre, celano però storie diverse: dal dominio tattico al colpo in contropiede, ogni match ha avuto un sapore unico. Analizzando i gol segnati, spicca una curiosità: l’Altamura ha fatto 7 reti contro le 3 della Casertana, confermando una certa efficacia offensiva.

Alla fine comunque il risultato è stato deciso nei dettagli, con una squadra che è riuscita a imporsi restando compatta, e l’altra che pur in difficoltà ha saputo costruire occasioni. Le sfide tra Casertana e Altamura hanno sempre portato qualche emozione: la media di gol per partita si attesta attorno a 2.5, e l’“entrambe segnano” si verifica nel 75% degli incontri, perché nessuna delle due si è mai ritirata dalla partita. Non c’è un dominio netto, ma un equilibrio vivo fatto di lotta, risposte pragmatiche e la voglia di non cedere terreno. (agg. Gianmarco Mannara)

CASERTANA ALTAMURA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Casertana Altamura, come tutte le partite del campionato di Serie C, sarà disponibile sui canali Sky Sport per gli abbonati, compresa la possibilità della diretta streaming video con i servizi appositi.

CASERTANA ALTAMURA: UNA STORICA PRIMA VOLTA

Con la diretta Casertana Altamura oggi, lunedì 25 agosto 2025, tra i posticipi della prima giornata del girone C, avrà inizio il nuovo campionato di Serie C 2025-2026 anche per i padroni di casa campani e i loro ospiti pugliesi, alle ore 21.00 di questa sera allo Stadio Alberto Pinto naturalmente di Caserta.

Potremmo definire la partita di questa sera come l’inizio di un campionato nel quale entrambe le formazioni cercheranno di fare meglio rispetto allo scorso campionato, fermo restando che il primo fondamentale obiettivo è quello della salvezza, che entrambe avevano raggiunto senza dover passare dai playout.

Diciamo che aveva fatto onestamente figura migliore l’Altamura, tredicesima e mai davvero a rischio, anche se i playoff sono rimasti un sogno per i pugliesi, che allora potrebbero mettere nel mirino proprio una posizione fra le prime dieci della classifica del girone C in questo nuovo campionato che sta cominciando.

La Casertana invece aveva evitato per un solo punto gli spareggi salvezza, al termine di una stagione decisamente complicata per i campani, quindi è meglio non fare molti voli pindarici e pensare ad accumulare fin da subito punti innanzitutto per la salvezza. L’obiettivo è chiaro, arriverà una risposta positiva per i padroni di casa dalla diretta Casertana Altamura?

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA ALTAMURA

Federico Coppitelli potrebbe scegliere il 4-2-3-1 nelle probabili formazioni per la diretta Casertana Altamura. I padroni di casa campani potrebbero schierarsi con Vilardi in porta; la retroguardia a quattro con Piano, Kontek, Bacchetti e Falasca da destra a sinistra; Pezzella e Proia nel cuore del centrocampo; Carretta, Di Tommaso e Galletta sulla trequarti ed infine Bentivegna come possibile centravanti della Casertana.

Gli ospiti del Team Altamura dovrebbero invece affidarsi a un modulo 3-4-2-1 con il loro allenatore Devis Mangia a guidarli dalla panchina: Spina in porta; Nicolao, Poli e Zazza dal primo minuto nella difesa pugliese a tre uomini; un quartetto invece a centrocampo, dove potrebbero giocare dal primo minuto Mbaye, Dipinto, Crimi e Grande; quanto al reparto offensivo dell’Altamura, scegliamo Ganfornina e D’Amico sulla trequarti, dietro alla prima punta Simone.

PRONOSTICO E QUOTE

Il fattore campo potrebbe incidere parecchio sul pronostico per la diretta Casertana Altamura, almeno secondo le quote Snai. Il segno 1 infatti è nettamente favorito, con quotazione di 1,75 a fronte del 3,25 in caso di pareggio e infine quota 4,25 qualora stasera vincesse l’Altamura al Pinto.