Serie C, Diretta Casertana Atalanta U23, streaming video tv: dopo un periodo non semplice , le formazioni hanno ritrovato il sorriso (3 dicembre 2025)

DIRETTA CASERTANA ATALANTA U23 (RISULTATO 0-0): PARTITA INIZIATA!

In Campania la partita fra Casertana ed Atalanta U23 è iniziata da una quindicina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. In avvio di match i padroni di casa provano a far male con un colpo di testa impreciso di Vano intorno al 15′. Le formazioni ufficiali: CASERTANA (3-5-2) – De Lucia; Heinz, Kontek, Rocchi; Oukhadda, Leone, Pezzella, Toscano, Liotti; Casarotto, Vano. All.: Coppitelli. ATALANTA U23 (3-4-2-1) – Vismara; Guerini, Obric, Navarro; Idele, Panada, Pounga, Simonetto; Manzoni, Vavassori; Misitano. All.: Pagliuca (Bocchetti squalificato). (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DOVE VEDERE DIRETTA CASERTANA ATALANTA U23, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Casertana Atalanta U23, allora l’unica soluzione è quella di abbonarsi a Sky, che vi permetterà di assistere anche alla diretta streaming sull’applicazione di Sky Go.

SI GIOCA

Il recupero di oggi ci offrirà con la diretta Casertana Atalanta U23 una partita ovviamente inedita, dal momento che la seconda squadra orobica incrocia per la prima volta le formazioni del girone C di Serie C. Tanti talenti fra i giovani della Dea, motivo per cui secondo il sito specializzato Transfermarkt il valore complessivo della rosa dell’Atalanta U23 assomma a 16,90 milioni di euro e quindi a 512.000 euro di media per ogni singolo calciatore dei giovani nerazzurri, valori che per la Casertana scendono a 5,01 milioni complessivi e 218.000 euro di media a testa, però naturalmente i campani possono mettere sul piatto altre qualità, a cominciare dall’esperienza.

Il confronto dell’età media infatti ci fornisce un valore di 25,8 anni per i padroni di casa campani e di 20,9 per i giovani ospiti lombardi. Quale sarà il fattore che andrà ad incidere di più sulla diretta Casertana Atalanta U23? Ce lo dirà fra pochissimo il match allo stadio Alberto Pinto! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MOMENTO POSITIVO

Parla d’ordine continuità: la diretta Casertana Atalanta U23, in programma mercoledì 3 dicembre 2025 alle ore 17:30, vede infatti le due squadre protagoniste che arrivano da una vittoria che naturalmente ha smosso a dovere la classifica.

La Casertana ha battuto la Cavese per 3-1, mettendo di conseguenza a referto il secondo successo consecutivo dopo il 2-1 a Sorrento. Precedentemente erano arrivati due pareggi con Monopoli e Catania più il ko con la Salernitana.

L’Atalanta U23 invece arrivava da un periodo ancora peggiore con le sconfitta per 1-0 con Giugliano e soprattutto 5-1 con la Pro Vercelli, alternato dal 2-2 con la Cavese. La giovane Dea è tornata a sorridere con il 3-1 al Siracusa.

LE PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA ATALANTA U23

La Casertana giocherà col modulo 3-5-2 con De Lucia in porta, protetto dal pacchetto arretrato Heinz, Kontek e Rocchi. A centrocampo spazio per Oukhadda, Leone, Pezzella, Proia e Liotti con Vano e Casarotto in attacco.

L’Atalanta U23 replica con l’assetto tattico 3-4-1-2 con Vismara tra i pali, difeso da Guerini, Obric e Navarro. Agiranno da esterni Bergonzi e Ghislandi con Panada e Levak in mediana. Sulla trequarti Manzoni e Vavassori più Misitano centravanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CASERTANA ATALANTA U23

La Casertana è quotata a 2.30 ed è dunque da considerarsi la squadra favorita. L’Atalanta U23 si trova a 2.90 mentre il pareggio a 3.15 con Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.87 e 1.80.