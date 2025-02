DIRETTA CASERTANA AUDACE CERIGNOLA, PUNTI PESANTI

Forti di una vittoria senza subire gol nell’ultimo turno di campionato, la diretta Casertana Audace Cerignola mette in palio tre punti che possono cambiare sia il discorso primo posto che quello relativo alla zona salvezza. Si giocherà lunedì 10 febbraio 2025 alle ore 20:30.

DIRETTA/ Taranto Casertana (risultato finale 0-6): tutto come previsto! (Serie C, 3 febbraio 2025)

I rossoblu hanno messo a referto il terzo risultato utile consecutivo grazie al 6-0 contro il Taranto che ha dato continuità al 2-1 contro la Turris e all’1-1 con il Messina. La Casertana è quartultima a 27 punti, -2 dalla zona salvezza.

L’Audace Cerignola invece può aspettare del ko del Monopoli con il Catania per superare definitivamente i bianconeri e diventare la nuova capolista. I gialloblu sono reduci da tre successi di fila contro Giugliano, Potenza e Catania.

Video Audace Cerignola Catania (2-0)/ Gol e highlights: Paolucci e Capomaggio! (Serie C, 2 febbraio 2025)

DIRETTA CASERTANA AUDACE CERIGNOLA, INFO SU STREAMING VIDEO E TV

Se volete vedere la diretta Casertana Audace Cerignola dovrete abbonarvi a Sky, pacchetto Sport, potrete così seguire la sfida anche in diretta streaming video con Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA AUDACE CERIGNOLA

La Casertana si disporrà con il modulo 4-2-3-1 con Zanellati in porta. In difesa spazio per Llano, Bacchetti, Kontek e Falasca. In mediana il duo titolare Damian-Collodel con Kallon, Proia e Egharevba dietro all’unica punta Bunino.

L’Audace Cerignola predilige invece l’assetto tattico 3-5-2. In porta Saracco, in difesa Romano, Martinelli e infine Visentin. Sugli esterni Coccia e Russo conTascone, Capomaggio e Paolucci nella zona centrale del campo. Tandem offensivo D’Andrea-Salvemini.

DIRETTA/ Audace Cerignola Catania (risultato finale 2-0): Capomaggio, gol! (Serie C 2 febbraio 2025)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CASERTANA AUDACE CERIGNOLA

L’Audace Cerignola è dato dai bookmakers a 1.75, molto meno rispetto all’1 fisso pagato 4. Il pareggio è quotato a 3.25 con Gol a 2.07 e No Gol a 1.62.