DIRETTA/ Casertana Audace Cerignola video streaming tv: tanti gol nei precedenti (Serie C, 11 maggio 2024)

DIRETTA CASERTANA AUDACE CERIGNOLA: TESTA A TESTA

Per inquadrare la diretta di Casertana Audace Cerignola, può essere molto significativo ricordare che cosa è successo nella stagione regolare nelle due partite fra campani e pugliesi nel girone C della Serie C 2023-2024. Fu davvero pirotecnico il match d’andata di domenica 29 ottobre 2023, che vide la vittoria per 2-4 della Casertana allo stadio Domenico Monterisi di Cerignola. I padroni di casa segnarono con Agostino Rizzo e Filippo D’Andrea, che però poterono poco davanti al poker della Casertana, confezionato dai gol di Camillo Tavernelli, Armando Anastasio, Marco Soprano e Adriano Montalto.

Diretta/ Audace Cerignola Giugliano (risultato finale 1-1): basta D'Andrea! (oggi 7 maggio 2024)

La partita di ritorno è stata giocata invece ovviamente a Caserta giovedì 7 marzo scorso, in turno infrasettimanale: allo stadio Alberto Pinto ecco un pareggio per 1-1 con gol su calcio di rigore di Adriano Montalto per la Casertana e di Santiago Visentin per il pareggio nel finale dell’Audace Cerignola, che però questa volta avrà bisogno esclusivamente di una vittoria per proseguire la propria avventura nei playoff di Serie C. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video/ Audace Cerignola Giugliano (3-0) gol e highlights: doppietta di D'Andrea! (Serie C, 27 aprile 2024)

COME SEGUIRE LA PARTITA CASERTANA AUDACE CERIGNOLA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Casertana Audace Cerignola potrà essere seguita sulla pay tv satellitare. La diretta televisiva del match sarà infatti offerta a tutti gli abbonati sui canali di Sky Sport, senza dimenticare la possibilità di vedere la diretta streaming via internet del match tramite l’app Sky Go oppure su Now Tv.

SFIDA AD ALTA TENSIONE!

La diretta Casertana Audace Cerignola (fischio d’inizio alle 20.30 al “Pinto”) vedrà scontrarsi nel secondo turno dei play off di Serie C due autentiche rivelazioni del campionato. La Casertana di Cangelosi si prepara per il suo primo match nei play off, fresca del quarto posto in classifica con 65 punti, alla pari con il Taranto. Si trova dietro all’Avellino al secondo posto con 69 punti e al Benevento al terzo con 66. Il team campano sta attraversando un periodo estremamente positivo, registrando sette risultati utili consecutivi da metà marzo a fine aprile, con cinque vittorie e solo due pareggi. Nell’ultima partita di campionato del 27 aprile, ha ottenuto una vittoria travolgente contro il Sorrento per 5-2.

Diretta/ Casertana Sorrento (risultato finale 5-2): rossoblù a valanga nel derby!

Nel primo turno, l’Audace Cerignola si è qualificata per i sedicesimi di finale nonostante un pareggio martedì scorso contro il Giugliano, terminato 1-1. Un risultato sufficiente per la squadra di Tisci, che aveva due risultati su tre a disposizione per la qualificazione. Tuttavia, il pareggio contro il Giugliano rappresenta il quarto risultato utile consecutivo per il Cerignola, dopo le tre vittorie consecutive contro Virtus Francavilla, Foggia e Giugliano, ottenute in campionato prima dell’inizio dei play off.

CASERTANA AUDACE CERIGNOLA PROBABILI FORMAZIONI

Quali saranno le probabili formazioni della diretta Casertana Audace Cerignola? Si può ipotizzare un undici titolare per entrambe le squadre, partendo dalla Casertana allenata da Vincenzo Cangelosi, schierata con un 4-3-3 con Venturi a difesa della porta e una difesa a quattro schierata con Bacchetti, Celiento, Sciacca e Anastasio; i titolari a centrocampo saranno Deli, Damian e Curcio mentre partiranno dal 1′ nel tridente offensivo Carretta, Montalto e Tavernelli. Ivan Tisci per l’Audace Cerignola proporrà un 3-5-2, difesa a tre con Martinelli, Gonnelli e Ligi davanti all’estremo difensore Barosi; Coccia e Tentardini esterni di fascia e Tascone, Miguel Angel e Capomaggio schierati a centrocampo, in attacco faranno coppia Vuthaj e D’Andrea.

CASERTANA AUDACE CERIGNOLA LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

La diretta Casertana Audace Cerignola vede i campani di casa favoriti, stando a quanto propone l’agenzia Snai per tutti coloro che vorranno concedersi una puntatina sul match. Il successo della Casertana quotata 2.00, per quanto riguarda la quota del pareggio viene fissata a 3.15 mentre la vittoria in trasferta dell’Audace Cerignola viene fissata a 3.65.











© RIPRODUZIONE RISERVATA