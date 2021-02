Diretta Casertana Avellino/ Streaming video tv: bel derby campano (Serie C)

DIRETTA CASERTANA AVELLINO: GRANDE TENSIONE!

Casertana Avellino, diretta dall’arbitro Matteo Marcenaro della sezione Aia di Genova, sarà il derby campano che è in programma alle ore 20.30 di questa sera, domenica 21 febbraio 2021, presso lo stadio Alberto Pinto di Caserta per la ventiseiesima giornata del girone C della Serie C. I risultati del turno infrasettimanale hanno acceso l’interesse attorno alla diretta di Casertana Avellino, perché i padroni di casa arrivano da una esaltante vittoria per 0-3 sul difficile campo del Catanzaro, ma ancora meglio in termini di punteggio ha fatto l’Avellino, che ha infatti travolto il Foggia con un eloquente 4-0.

Di conseguenza entrambe le formazioni sono in ottime condizioni di forma e anche di morale, ma il derby ci dirà chi sta meglio. La classifica farebbe pendere la bilancia dalla parte del’Avellino: i lupi irpini hanno 47 punti e sono secondi, mentre la Casertana a quota 33 è comunque nel gruppone di squadre che inseguono un posto ai playoff.

DIRETTA CASERTANA AVELLINO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Casertana Avellino sarà garantita in pay-per-view da Sky, per la precisione sul canale Sky Sport 253, una proposta che si va naturalmente ad aggiungere alla diretta streaming video che la piattaforma Eleven Sports offre per tutte le partite di Serie C, in abbonamento oppure acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA AVELLINO

Proviamo adesso a dare uno sguardo alle probabili formazioni per Casertana Avellino. Per i padroni di casa si può disegnare un modulo 4-3-3 con Avella tra i pali; Hadziosmanovic, Buschiazzo, Carillo e Del Grosso nella linea della retroguardia a quattro; a centrocampo il terzetto con Icardi, Santoro ed Izzillo; infine il tridente d’attacco con Pacilli e Turchetta ai fianchi del centravanti Cuppone. Dall’altra parte, ecco il possibile modulo 3-5-2 per i lupi irpini: Forte in porta; retroguardia a tre con Silvestri, Illanes e Miceli; folto centrocampo a cinque con Ciancio, Carriero, De Francesco, Adamo e Tito da destra a sinistra; infine la coppia d’attacco composta da Fella e Maniero.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Casertana Avellino in base alle quote dell’agenzia Snai. Il segno 2 è considerato favorito e viene infatti quotato a 2,40, poi si sale a quota 2,90 in caso di segno 1 e fino a 3,15 volte la posta in palio per chi invece ha giocato il segno X.



