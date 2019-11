Diretta Casertana Avellino/ Streaming video tv: delicato derby al Pinto (Serie C)

Casertana Avellino, che sarà diretta dal signor Marco D’Ascanio, si gioca alle ore 15:00 di domenica 17 novembre e rientra nel programma della quindicesima giornata della Serie C 2019-2020. Virtualmente le due squadre lottano per un posto nei playoff del girone C, ma in questo momento entrambe sarebbero fuori dai giochi: gli irpini dopo un buon avvio di stagione sono nettamente calati, nell’ultimo Monday Night hanno perso in casa contro il competitivo Potenza e così non hanno dato seguito alla bella affermazione sulla Cavese. Adesso arriva un altro derby campano, contro un’avversaria che sicuramente appare superiore nei valori in campo; anche i falchetti però stanno faticando e, perdendo contro la capolista Reggina nell’ultima giornata, sono temporaneamente usciti dalle prime dieci del campionato. Naturalmente è ancora presto per tracciare bilanci, ma si può ben dire che entrambe le squadre abbiano bisogno di tornare a vincere per rilanciarsi; vedremo allora cosa succederà nella diretta di Casertana Avellino, nel frattempo possiamo valutare in che modo i due allenatori potrebbero schierare i loro giocatori in campo nella lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Casertana Avellino non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma come sempre l’appuntamento con le partite della Serie C è sulla piattaforma Eleven Sports: la sfida di campionato, di conseguenza, potrà essere seguita in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. All servizio è possibile abbonarsi per la stagione oppure di volta in volta acquistare il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA AVELLINO

Ciro Ginestra dovrà rinunciare allo squalificato Laaribi in Casertana Avellino: a prenderne il posto potrebbe dunque essere Clemente, che con Matese si gioca il posto di mezzala al fianco di D’Angelo, schierato invece davanti alla difesa con Santoro sull’altro versante. I due esterni di centrocampo dovrebbero essere Longo e Zivkov, ma per avere maggiore proiezione offensiva è pronto Adamo; Floro Flores potrebbe affiancare Starita in avanti, mentre in difesa Rainone, Ciriello e Imanol Gonzalez proteggeranno il portiere Crispino. L’Avellino di Eziolino Capuano si dispone con un modulo speculare: Abibi il portiere, davanti a lui comanda Illanes con Zullo e capitan Morero a completare la difesa. Avanzano di qualche metro Celjak e Parisi che sono favoriti per agire sugli esterni, in mezzo al campo cercano posto Rossetti e Karic ma devono vincere la concorrenza di De Marco perchè De Paolantonio dovrebbe comunque essere titolare (insieme a Micovschi). Albadoro e Charpentier invece agiranno come attaccanti, ma attenzione alla possibilità di vedere subito Alfageme.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Casertana Avellino sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker la squadra di casa parte favorita con un valore di 1,75 volte la somma puntata sul segno 1, che identifica la sua vittoria, mentre il segno 2 da giocare per il successo degli irpini vi farebbe guadagnare un valore di 4,50 volte quello che avrete messo sul piatto. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,45 volte quello che avrete giocato.



