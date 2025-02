Diretta Casertana Avellino, il derby della Campania

La diretta Casertana Avellino, in campo alle 17.30; mette difronte una delle squadre migliori della stagione e una squadra il cui campionato è stato caratterizzato da numerosi alti e bassi.

I padroni di casa sono secondi in classifica con 49 punti, stanno vivendo una stagione ottima essendo anche uno dei migliori attacchi con 47 gol segnati, gli ospiti invece stanno lottando per non retrocedere a fine stagione ma sono ancora in piena zona playout occupando il diciassettesimo posto in classifica con 28 punti. La Casertana si presenta alla partita dopo l’ottimo pareggio 1-1 in casa del Catania, l’Avellino invece è riuscito a portare a casa la vittoria 2-1 contro il Crotone

Video Avellino Crotone (2-1)/ Gol e highlights: risolve Patierno nel recupero! (Serie C, 16 febbraio 2025)

Diretta Casertana Avellino in streaming video, come seguirla

Per seguire la diretta Casertana Avellino dello Stadio Alberto Pinto sarà necessario che i tifosi e gli appassionati abbiano sottoscritto in precedenza un abbonamento ai servizi di Sky Sport in alternativa ci si potrà collegare alle piattaforme di streaming SkyGo e NowTv

DIRETTA/ Catania Casertana (risultato finale 1-1): la riprende Carretta! (16 febbraio 2025)

Formazioni Casertana Avellino, possibili protagonisti della partita

Per la diretta Casertana Avellino i padroni di casa dovrebbero confermare il 4-3-3 scelto dal tecnico Massimo Pavanel nell’ultima partita con Zanellati in porta, Heinz e Falasca gli esterni bassi con Kontek e Gatti difensori centrali ha completare la linea difensiva, Llano, Damian e Collodel i tre centrocampisti e tridente offensivo composto da Vano e Kallon sulle fasce ed Egharevba come punta centrale.

Gli ospiti invece saranno messi in campo dal tecnico Raffaele Biancolino con un 4-3-1-2 con Iannarilli tra i pali, Cagnano, Enrici, Rigione e Todisco in difesa, Sounas, Palmiero e De Cristofaro a centrocampo, Panico trequartista in supporto della coppia d’attacco Lescano e Patierno.

DIRETTA/ Avellino Crotone (risultato finale 2-1): non basta il pari di Vinicius! (Serie C, 16 febbraio 2025)

Scommessa Casertana Avellino, quote e possibile risultato finale

La diretta Casertana Avellino è una gara che non dovrebbe regalare troppe sorprese con la squadra ospite nettamente favorita per la vittoria finale sia per la netta distanza tra le due squadre in classifica, sia per il momento migliore di forma dei biancoverdi che per la presenza nella loro rosa di Facundo Lescano, il capocannoniere della competizione, acquistato nel mercato invernale dal Trapani.

Stesso pronostico è quello seguito da Sisal che alla vittoria dell’Avellino assegna una quota di 1.60, al pareggio la quota intermedia di 3.25, mentre la vittoria della Casertana è quotata 5.50