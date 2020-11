Diretta Casertana Bari/ Streaming video tv: Auteri vuole risposte immediate (Serie C)

DIRETTA CASERTANA BARI: I GALLETTI RIPARTONO SUBITO?

Casertana Bari, partita diretta dal signor Alessandro Di Graci, si gioca alle ore 17:30 di domenica 22 novembre presso lo stadio Pinto: siamo nella 12^ giornata del campionato di Serie C 2020-2021, per il girone C. Naturalmente i galletti sono favoriti, ma nell’ultimo turno hanno subito una batosta non indifferente: sconfitti in casa dalla Ternana sono precipitati a -7 dalle fere, ma al netto della classifica a fare male è stato il modo in cui sono andati sotto nella sfida diretta. Adesso Gaetano Auteri dovrà rimontare e dimostrare che la sua squadra se la può davvero giocare, sapendo di avere tanto tempo ma dovendo anche fornire risposte; la Casertana è in una situazione complessa, ma se non altro ha ancora tre partite da recuperare: nell’ultima giocata, ormai tempo fa, ha espugnato il campo della Virtus Francavilla prendendosi 3 punti fondamentali. Aspettiamo dunque che la diretta di Casertana Bari prenda il via; nel frattempo possiamo provare a fare una valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

CASERTANA BARI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sappiamo che la diretta tv di Casertana Bari non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: l’appuntamento con questa partita di Serie C, così come per tutte le altre del campionato, è con il portale Eleven Sports che da qualche anno trasmette in esclusiva l’intero programma della terza divisione (posticipo escluso). Per usufruire del servizio di diretta streaming video bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; ci si potrà abbonare per la stagione oppure acquistare il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA BARI

Casertana Bari arriva a 14 giorni dall’ultima partita dei rossoblu, dunque Buschiazzo deve ancora scontare la squalifica: sarà uno tra Ciriello e Longobardo a prenderne il posto al centro della difesa, con Carillo altro centrale davanti ad Avella e due laterali che dovrebbero essere Hadziosmanovic e Setola, in vantaggio su Polito e Valeau; a centrocampo invece avremo la regia di Bordin con Simone Icardi e Izzillo che agiranno da mezzali, sulla trequarti spazio a Cavallini e Varesanovic con Cuppone favorito su De Sarlo per il ruolo di attaccante. Auteri ha ampi margini di manovra, nel suo 3-4-3 mancherà Marco Perrotta e dunque ecco Sabbione prenderne il posto in una difesa completata da Celiento e Di Cesare, in porta Frattali e due esterni di centrocampo che potrebbero essere Semenzato, al posto di Matteo Ciofani che riposerebbe almeno all’inizio, e D’Orazio. Raffaele Bianco, Lollo e Maita si giocano i posti nel settore nevralgico del campo; Manuel Marras e Simeri i possibili esterni con Antenucci da prima punta, ma qui davvero ci sono tante alternative con D’Ursi, Candellone e Citro che sono in aperto ballottaggio con la concorrenza.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo infine a dare uno sguardo a quello che l’agenzia Snai ha previsto per Casertana Bari: leggendo le quote scopriamo che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa corrisponde a 3,90 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo esterno vi farebbe guadagnare 1,97 volte l’importo investito. Il pareggio, come sempre identificato dal segno X, ha un valore che ammonta a 3,15 volte la giocata con questo bookmaker.



