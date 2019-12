Diretta Casertana Bari/ Streaming video tv: i pugliesi per il tris (Serie C)

Casertana Bari, diretta dal signor Francesco Meraviglia della sezione AIA di Pistoia, è una delle sfide che compongono il palinsesto della diciannovesima giornata del girone C del campionato italiano di Serie C 2019-2020, in programma alle ore 17.45 di domenica 15 dicembre presso lo stadio Alberto Pinto di Caserta. La vittoria di misura ottenuta a Terni nell’ultimo turno, ha rilanciato le ambizioni in chiave promozione dei padroni di casa, che attualmente occupano l’ottava posizione in classifica in coabitazione con la Vibonese (25 punti), a sole due lunghezze dalla sesta piazza, di proprietà del Catania. I campani hanno vinto esattamente un terzo degli incontri disputati sino a questo momento (6 su 18), pareggiandone 7 e perdendone 5 (il ko più recente risale a inizio dicembre, 1-3 casalingo per mano della Paganese). Vola a quote decisamente elevate, invece, la compagine ospite, terza a 36 punti in compagnia di Potenza e Ternana e a una sola lunghezza di ritardo dal secondo posto di pertinenza del Monopoli. I galletti sono reduci da due successi di fila (0-3 ai danni del Rende e 2-1 al Potenza) e proveranno a calare il tris per conferire ulteriore concretezza al sogno chiamato Serie B.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per seguire in diretta tv Casertana Bari domenica 15 dicembre 2019, non sarà possibile collegarsi sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. La trasmissione della partita sarà garantita da Eleven Sports, come del resto accade per tutte le gare del campionato di Serie C. La visione dell’incontro in diretta streaming video attraverso il sito dell’emittente o mediante la sua app ufficiale sarà riservata agli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA BARI

Proviamo ora a ipotizzare le probabili formazioni di Casertana Bari, una sfida che si preannuncia spettacolare e, inevitabilmente, caratterizzata da un’attenzione maniacale ai dettagli e alle scelte tecniche da parte dei due allenatori. La Casertana dovrebbe adottare il 3-5-2, schierando Crispino fra i pali e, a ridosso della linea dei 16 metri, il terzetto difensivo formato da Longo, Silva e Caldore. A centrocampo, la regia sarà affidata a Varesanovic, coadiuvato dagli interni D’Angelo e Laaribi, mentre sulle corsie esterne agiranno Paparusso e Zito. Pronti a capitalizzare le occasioni da gol che si paleseranno ai loro occhi (e ai loro piedi) saranno, infine, i bomber Starita e Floro Flores, uno che in Serie A si è distinto a livelli medio-alti. Risponderà con il 4-3-1-2 il Bari, mandando tra i legni l’estremo difensore Frattali. Retroguardia a quattro, poi, con Berra, Sabbione, Esposito (in luogo dello squalificato Di Cesare) e Perrotta. Mediana a tre con, da destra verso sinistra, Hamlili, Bianco e Scavone. Spetterà invece a Terrani svariare sulla trequarti offensiva, alle spalle delle punte Simeri e Antenucci (ex Spal).

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico piuttosto scontato, almeno sulla carta, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 2 è, infatti, quotato a 2,35, mentre il segno 1, che rappresenta l’opzione più remunerativa, a 3,10. Il pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari, infine, paga 3 volte l’importo scommesso.



