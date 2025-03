Diretta Casertana Benevento, le streghe vogliono tornare in vetta

La diretta Casertana Benevento andrà in scena allo Stadio Alberto Pinto, sarà valida per la 30° giornata del girone C di Serie C e vedrà la sfida molto sentita tra due squadre e tifoserie della stessa regione ma che stanno vivendo due annate molto diverse tra loro, i padroni di casa dopo molte difficoltà sono ancora bloccati nella zona playout al 17° posto con 28 punti e arrivano dopo la sconfitta 1-0 in casa della Cavese.

Gli ospiti invece sono stati in cima alla classifica per gran lunga della stagione salvo poi perdere qualche punto per strada e scivolare fino al 4° posto con 49 punti che comunque gli permetterebbe di giocare i playoff, si presentano alla partita dopo il pareggio 1-1 in casa contro il Sorrento.

Diretta Casertana Benevento streaming video, come vedere la partita

Anche la diretta Casertana Benevento sarà trasmessa per i tifosi sarà poi disponibile sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Max o Sky Sport (canale 258), o in diretta streaming viceo su SkyGo o NowTv.

Casertana Benevento, probabili protagonisti della sfida

Per la diretta Casertana Benevento delle 19.30 i padroni di casa dovrebbero essere schierati dal tecnico Massimo Pavanel con un 4-3-3 con Zanellati tra i pali, Pagnino e Gatti gli esterni bassi con Bacchetti e Kontek difensori centrali a completare il reparto, Damian, Collodel e Proia in mezzo al campo e tridente offensivo con Carretta e Bunino sulle fasce e Vano punta centrale.

Gli ospiti saranno schierati a specchio secondo il 4-3-3 di mister Michele Pazienza con Nunziante in porta, Viscardi, Tosca, Capellini e Berra in difesa, centrocampo formato da Talia, Prisco e Simonetti, Lamesta e Lanini come esterni offensivi e Perlingieri riferimento centrale dell’attacco.

Casertana Benevento, quote e possibile risultato finale

La diretta Casertana Benevento è una partita che sulla carta dovrebbe avere una squadra favorita a portarsi a casa i 3 punti dopo 90 minuti, gli ospiti infatti hanno dalla loro parte un posizionamento migliore in classifica e una rosa ricca di talento ben allenata e che nonostante la trasferta dovrebbe riuscire ad avere la meglio sulla squadra di casa, che ha avuto più difficoltà nel corso della stagione.

Secondo i bookmakers, come Pokerstars, la vittoria del Benevento è la quota più bassa pari a 2.05, il pareggio invece è quotato 3.10 mentre più difficile la vittoria della Casertana con la quota di 3.30.