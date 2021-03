Diretta/ Casertana Bisceglie (Serie C) streaming video e tv. Campani per i play off

DIRETTA CASERTANA BISCEGLIE: QUASI UN TESTA-CODA

Casertana Bisceglie, in diretta domenica 14 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Alberto Pinto di Pesaro, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. La Casertana dopo 4 punti ottenuti nei match contro Virtus Francavilla e Vibonese chiede strada per mantenersi in zona play off: partecipare alla post season per la Serie B sarebbe sicuramente un importante successo per una squadra che partiva innanzitutto per salvarsi senza affanni.

Il Bisceglie resta invece penultimo con un solo punto conquistato nelle ultime 3 partite di campionato, resta faticoso il cammino della formazione pugliese che per evitare l’ultimo posto dovrà valutare anche i risultati della Cavese nei recuperi che aspettano i metelliani. L’ultimo 0-3 subito in casa è stato abbastanza impietoso nel mostrare le difficoltà difensive del Bisceglie, che si trova al momento a -6 dalla salvezza diretta, pur nella necessità sopra citata di doversi guardare anche le spalle in una lotta che resta molto aperta al fondo della classifica del girone C.

DIRETTA CASERTANA BISCEGLIE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Casertana Bisceglie non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA BISCEGLIE

Le probabili formazioni della sfida tra Casertana e Bisceglie allo stadio Alberto Pinto. I padroni di casa allenati da Federico Guidi scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Avella; Hadziosmanovic, Buschiazzo, Carillo, Del Grosso; Icardi, Santoro, Matese; Pacilli, Cuppone, Turchetta. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Aldo Papagni con un 3-4-1-2 così disposto dal primo minuto: Spurio; Priola, Altobello, Bassano; Tazza, Romizi, Cittadino, Giron; Mansour; Cecconi, Sartore.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Casertana e Bisceglie, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.75 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.55 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 4.50 volte la posta scommessa.



