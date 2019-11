Diretta Casertana Bisceglie/ Streaming video tv: sfida per la Coppa Italia Serie C

Casertana Bisceglie sarà diretta dal signor Claudio Petrella, si gioca mercoledì 6 novembre 2019 alle ore 20.30 presso lo stadio Pinto di Caserta e sarà una sfida valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie C 2019-2020. La Casertana fa il suo esordio nella competizione, mentre il Bisceglie in estate ha eliminato i lucani del Picerno nella fase preliminare. In campionato entrambe le formazioni sono inserite nel girone C e si sono già affrontate lo scorso 25 settembre in casa dei pugliesi, pareggiando 0-0. In campionato il Bisceglie resta impelagato nella zona calda della classifica, la Casertana è invece proiettata in zona play off ma paga una certa discontinuità di rendimento (pareggio interno contro la Viterbese domenica scorsa) che finora le ha impedito di spiccare il volo, dovendosi guardare le spalle dalle squadre che premono dal decimo posto in giù.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Casertana Bisceglie, mercoledì 6 novembre 2019, non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Elevensports offrirà in esclusiva ai suo abbonati la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite una smart tv sull’applicazione ufficiale Elevensports.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA BISCEGLIE

Le probabili formazioni che dovrebbero affrontarsi in Casertana Bisceglie, mercoledì 6 novembre 2019 alle ore 20.30 presso lo stadio Pinto di Caserta, sfida valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C. La Casertana allenato da Ciro Ginestra schiererà un 3-5-2: Crispino; Clemente, Silva, Caldore; Longo, Laaribi, Lezzi, Zito, Paparusso; Starita, Cavallini. Il Bisceglie guidato in panchina da Pochesci risponderà con un 3-5-2 così schierato: Casadei; Turi, Hristov, Piccinni; Mastrippolito, Abonckelet, Rafetraniaina, Zibert, Cardamone; Montero, Longo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, le quote dell’agenzia Snai considerano la Casertana favorita sul Bisceglie. Quota per l’affermazione interna fissata a 1.60, l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.50, mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 4.30. Per chi invece punterà sul totale dei gol realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 1.70, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 2.35.



