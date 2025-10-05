Le informazioni della diretta Casertana Casarano, la situazione delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito finale

DIRETTA CASERTANA CASARANO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Solo pochi minuti ci separano dalla diretta Casertana Casarano: possiamo parlare di una partita che ha avuto il suo “focus” all’inizio degli anni Novanta, ma poi non si è giocata per quasi due decenni e ha avuto quattro precedenti in Serie D nel terzo millennio, ma tra le due stagioni sono passati dieci anni. Insomma: in questo periodo le due squadre si sono incontrate davvero poco, nei quattro precedenti di quarta divisione possiamo parlare di due vittorie della Casertana, entrambe casalinghe, un successo interno del Casarano e un pareggio, ma il trend delle vittorie a domicilio era concreto già alla fine del ventesimo secolo.

Comunque: l’ultima partita vinta dai falchetti nel loro stadio risale all’ottobre 2021, all’Alberto Pinto il gol decisivo era arrivato nel finale della partita grazie a un rigore che Ciro Favetta si era procurato e aveva trasformato. La partita di ritorno l’avevano vinta i pugliesi, con un pirotecnico 3-2: al 13’ Casertana avanti di due gol con Vicente e Augusto Diaz, ribaltone in 19 minuti e ancora nel primo tempo grazie al rigore di Tiziano Prinari e la doppietta di Lucas Dambros, primo gol sempre dal dischetto. Su queste premesse mettiamoci comodi e facciamo parlare il campo, la diretta Casertana Casarano prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Casertana Casarano, dove vedere la partita in streaming video

La diretta Casertana Casarano scenderà in campo dallo Stadio Alberto Pinto e dalla struttura sarà trasmessa anche nelle case di tutti i clienti in possesso di un abbonamento a Sky Sport e ai suoi servizi che potranno in seguito sintonizzarsi sul canale Sky Sport (canale 254) o collegarsi tramite lo streaming alle piattaforme SkyGo e NowTv.

Casertana Casarano, pugliesi tra le migliori 5

Il girone C di Serie C nella sua ottava giornata accoglierà alle 14.30 la diretta Casertana Casarano, una sfida che accoglie due squadre che stanno lottando per guadagnarsi un posto per i playoff e che in questo momento se lo sono guadagnati a suon di prestazioni convincenti e risultati favorevoli, i campani sono ormai da anni nella competizione e sono quindi abituati a questo tipo di sfide per una posizione migliore nei playoff, la scorsa settimana sono riuscite infatti a vincere 0-1 in casa del Crotone una difficilissima partita avvicinandosi così ancora di più ai primi posti.

Per i pugliesi invece questa è la prima stagione nella categoria dopo la promozione dello scorso anno ma questo non è sembrato essergli d’intralcio in queste prime partite, il tecnico ha continuato a proporre il suo gioco e ad affidarsi suoi suoi giocatori migliori e ha così ottenuto grandi risultati, la settimana passata hanno pareggiato 2-2 con la Salernitana fermando così una delle squadre al comando.

Casertana Casarano, probabili scelte dei tecnici

Le formazioni in campo nella diretta Casertana Casarano saranno sulla falsariga di quelle viste nell’ultima partita stagionale nelle quale come già detto saranno in campo i migliori giocatori a disposizione dei due tecnici, la squadra di casa sarà schierata da Federico Coppitelli con un 4-3-3 nel quale vedremo De Lucia tra i pali, Oukhadda e Liotti i due terzini con Rocchi e Bacchetti difensori centrali, Toscano, Pezzella e Leone i tre centrocampisti e davanti un tridente con Kallon e Bentivegna esterni e Casarotto punta centrale.

Gli ospiti invece adotteranno il solito 3-4-2-1 di Vito di Bari con Chiorra in porta, Gega, Lulic, Celiento in difesa, Pinto. D’Alena, Logoluso e Cajazzo a centrocampo, Chiricò e Millico sulla trequarti e Malcore in attacco.

Casertana Casarano, quote e possibile esito finale

Secondo alcuni bookmakers tra cui sceglieremo Sisal, la diretta Casertana Casarano sarà una partita molto equilibrata ma che dovrebbe vedere il dominio territoriale e del gioco di una delle due formazioni, infatti i due tecnici hanno due approcci perfettamente opposti che vedono prevalere la difesa in un caso e l’attacco nell’altro. La vittoria considerata più probabile è quella dei campani e infatti è segnalata a 2.30, la quota più alta di tutte invece è la vittoria dei pugliesi che sarà pari a 3.00 infine il pareggio è una via di mezzo il cui valore è di 2.90.