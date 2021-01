Diretta/ Casertana Catania (Serie C) streaming video tv: occasione etnea

DIRETTA CASERTANA CATANIA: PADRONI DI CASA IN CRISI

Casertana Catania, in diretta dallo stadio Pinto di Caserta, in programma domenica 10 gennaio 2020 alle ore 12.30, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone C. Occasione interessante per la formazione etnea che ha riagganciato il gruppo delle terze, in un raggruppamento fin qui dominato dalla Ternana e col Bari staccato al secondo posto. Prima di Natale il Catania è sceso in campo proprio in uno scontro fra terze classificate, 1-1 contro il Catanzaro, un risultato che ha mantenuto comunque i rossoazzurri nel gruppone. La Casertana è invece ancora in difficoltà, nei bassifondi della classifica.

L’emergenza Covid ha costretto i campani a chiudere il 2020 con una sconfitta contro la Viterbese, in una surreale partita con 9 uomini in campo, e rinviando l’ultimo match. Passata la bufera i rossoblu proveranno a testare la forma degli uomini recuperati, in un inizio d’anno che dovrà innanzitutto allontanarli dal fondo della classifica, con 4 punti di vantaggio sulla Cavese ultima al momento.

Le probabili formazioni di Casertana Catania, sfida che andrà in scena presso lo stadio Pinto di Caserta. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Federico Guidi con un 3-5-2: Avella; Polito, Ciriello, Buschiazzo, Valeau; Izzillo, Santoro, Bordin; Varesanovic, Origlia, Castaldo. Allenatore: Guidi. Gli ospiti guidati in panchina da Giuseppe Raffaele schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Confente; Tonucci, Silvestri, Zanchi; Calapai, Izco, Welbeck, Biondi, Pinto; Piccolo, Sarao.

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Casertana e Catania, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 3.75, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.10, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 1.90.

