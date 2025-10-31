Diretta Casertana Catania, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Pinto per la dodicesima giornata di Serie C 2025/2026, girone C.

DIRETTA CASERTANA CATANIA (RISULTATO 0-0): CICERELLI CI PROVA SU PUNIZIONE

Il primo aggiornamento della diretta Casertana Catania ha raccontato poco le azioni di campo perché il tempo effettivo giocato è stato molto basso per via dell’intervento del FVS. Al 18′ è Cicerelli a calciare con il destro verso la porta su calcio di punizione ma è pronto De Lucia che interviene sul suo palo e respinge il pericolo.

De Lucia è anche importante pochi secondi più tardi con una bella parata che salva i suoi. (Agg. di Andrea Marino)

CASERTANA CATANIA (RISULTATO 0-0): CHIESTO IL FVS

La sfida inizia e si accende subito con la Casertana che si gioca la prima carta FVS per chiedere un calcio di rigore contro Di Tacchio colpevole di aver dato una gomitata a Vano. Il risultato è un nulla di fatto perché il contatto è stato interpretato come non punibile.

La Casertana prova, verso il nono minuto di gioco, un’azione in velocità battendo la rimessa laterale nel tentativo di sorprendere i siciliani. Il tutto si conclude con un nulla di fatto e una buona parata di Dini che non si fa sorprendere. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA CASERTANA CATANIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Arriviamo adesso all’angolo delle statistiche per la diretta di Casertana Catania, cercando di capire attraverso i dati quale tra le due squadre riuscirà nell’arduo compito di portare a casa i tre punti, sfruttando il favore dei numeri. La Casertana arriva con una struttura solida e un ritmo costante: 54% di possesso medio, 1,6 xG, 1,3 xA, e una media di 10,7 km percorsi per giocatore. Il 62% delle azioni pericolose nasce da recuperi intermedi, segno di una squadra ordinata che preferisce far giocare e poi ripartire. In difesa concede poco (0,9 xGA, 3,6 tiri nello specchio subiti).

Il Catania risponde con più qualità nel palleggio: 60% di possesso, 1,9 xG, 1,8 xA, e una grande fluidità nella manovra centrale (70% delle azioni costruite per vie interne). Tuttavia, la squadra siciliana mostra qualche calo nei finali (39% dei gol subiti dopo il 70’). Sul piano disciplinare, equilibrio (2,3 ammonizioni a testa), ma più falli tattici dei rossoblù campani (16,0 contro 12,9). Casertana più pericolosa a inizio gara, Catania più incisivo nella ripresa. Ora via al commento live della diretta di Casertana Catania, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CASERTANA CATANIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Casertana Catania è una partita che verrà trasmessa esclusivamente da Sky e da Now Tv. L’appuntamento è dunque sulle applicazioni ufficiali come Sky Go mentre la piattaforma satellitare potrebbe dedicare anche un canale a questo match per chi volesse seguirlo in televisione.

UN SOLO PUNTO DALLA VETTA

Comincia venerdì 31 ottobre 2025 alle ore 20:30 la diretta Casertana Catania. Presso lo Stadio Alberto Pinto di Caserta i rossoblu allenati dal tecnico Coppitelli ospitano i rossazzurri guidati da mister Domenico Toscano nel primo anticipo valevole per la dodicesima giornata del girone C della Serie C, stagione 2025/2026.

I padroni di casa sono al momento settimi con i loro diciassette punti, gli stessi conquistati anche dal Crotone, ed arrivano dalla sconfitta patita contro la Salernitana in trasferta per 2 a 1. I Falchetti, a cui non è bastato il gol di Bacchetti per ripristinare l’equilibrio, si vogliono riscattare immediatamente così da non perdere troppo terreno dalle primissime posizioni.

Più in alto troviamo i siciliani, precisamente al secondo posto solitario grazie ai ventiquattro punti ottenuti dall’avvio dell’annata calcistica. Gli Etnei sono inoltre ad appena un punto di distanza dalla vetta della graduatoria adesso ancora occupata dalla Salernitana che scenderà invece in campo solamente il prossimo lunedì 2 novembre.

Il Catania potrebbe mettere dunque una bella pressione sui rivali campani in caso di vittoria quest’oggi, visto che andrebbe in vetta alla classifica con ventisette punti totali. In questo modo prolungherebbe pure la striscia di risultati utili consecutivi che dura ormai da sette gare, avendo perso l’ultima volta intorno a metà settembre contro il Cosenza.

CASERTANA CATANIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Casertana Catania: sarà 4-3-3 con De Lucia in porta, Oukhadda, Kontek, Rocchi e Falasca nelle retrovie, Toscano, Pezzella e Proia in mediana, Kallon, Vano e Bentivegna nel tridente offensivo per i padroni di casa di mister Coppitelli. Si pensa invece che il tecnico Domenico Toscano possa schierare i suoi uomini utilizzando il modulo 3-4-2-1 dall’inizio con Dini fra i pali, Ierardi, Di Gennaro e Celli nelle retrovie, Casasola, Quaini, Di Tacchio e Donnarumma a centrocampo, Lunetta e Cicerelli trequartisti dietro al centrvanti Forte.