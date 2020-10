Diretta/ Casertana Catanzaro (Serie C) streaming video e tv: doppio esame

DIRETTA CASERTANA CATANZARO: CAMPANI PER IL RISCATTO!

Casertana Catanzaro, mercoledì 21 ottobre 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Partenio di Avellino, sarà una sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie C nel girone C. Match importante per entrambe le formazioni, una sorta di doppio esame ma con valenza differente. Cerca riscatto la formazione campana dopo la netta sconfitta in casa del Teramo, un 2-0 che ha confermato le difficoltà difensive che la Casertana aveva già evidenziato nelle precedenti uscite. Dall’altra parte i calabresi sembrano invece aver iniziato a cavalcare l’onda giusta, con il 2-1 al Foggia che ha permesso ai giallorossi di ottenere 7 punti nelle ultime tre partite di campionato disputate. Catanzaro ora a sole 3 lunghezze dal terzetto di testa composto da Teramo, Bari e Turris, la Casertana è invece indietro con soli 2 punti messi in cascina, pur avendo disputato al momento tre partite rispetto ad altre squadre del raggruppamento già arrivate ad affrontarne cinque.

DIRETTA CASERTANA CATANZARO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Casertana Catanzaro, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA CATANZARO

Le probabili formazioni di Casertana Catanzaro, sfida che andrà in scena presso lo stadio Partenio di Avellino. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Federico Guidi con un 4-3-3: Dekic; Hadziosmanovic, Konate, Carillo, Setola; Bordin, Izzillo, Icardi; Valeau, Cuppone, Matarese. Gli ospiti guidati in panchina da Antonio Calabro schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Branduani; Fazio, Riccardi, Pinna; Garufo, Verna, Corapi, Baldassin, Contessa; Di Piazza, Evacuo.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che forniscono il pronostico di Casertana Catanzaro sono state emesse anche dalla Snai: i campani partono sfavoriti con un valore di 3,10 volte la puntata sul segno 1, che identifica la loro vittoria. Il segno 2 per il successo esterno dei calabresi vi farebbe guadagnare 2,30 volte quello che avrete messo sul piatto, mentre con il segno X per il pareggio la vincita ammonterebbe, con questo bookmaker, a 3,10 volte l’importo che avrete investito.



