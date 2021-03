Diretta/ Casertana Cavese (Serie C) streaming video tv: nel ricordo di Vanacore

DIRETTA CASERTANA CAVESE: SI GIOCA IN UN CLIMA SURREALE

Casertana Cavese, in diretta domenica 21 marzo 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Alberto Pinto di Caserta, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Derby campano con i metelliani che scenderanno in campo nel ricordo del vice di Salvatore Campilongo, Antonio Vanacore. L’allenatore in seconda della Cavese è infatti scomparso a soli 45 anni a causa delle conseguenze del Covid, una tragedia che ha comprensibilmente scosso tutta la squadra. La Cavese è reduce da 4 sconfitte consecutive in campionato ma si ritrova con ben 3 partite ancora da recuperare, con le distanze però che si sono fatte importanti in classifica visto che il Bisceglie, prima squadra davanti ai metelliani, è distante ben 8 lunghezze.

La Casertana è invece sempre in lotta per i play off, a +4 dalle inseguitrici all’undicesimo posto e reduce da un importante pari nel turno infrasettimanale su un campo sempre difficile come quello del Bari. Dopo 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 3 partite disputate, la squadra allenata da Federico Guidi proverà a tornare alla vittoria per consolidare il suo piazzamento nella top 10 del girone C.

DIRETTA CASERTANA CAVESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Casertana Cavese non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA CAVESE

Le probabili formazioni della sfida tra Casertana e Cavese presso lo stadio Alberto Pinto. I padroni di casa allenati da Federico Guidi scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Avella; Hadziosmanovic, Buschiazzo, Carillo, Del Grosso; Icardi, Santoro, Matese; Rosso, Cuppone, Pacilli. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Salvatore Campilongo con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Kucich; Tazza, Gega, Favasuli; Natalucci, Cuccurullo, De Marco, Nunziante; Montaperto; Gerardi, Bubas.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Casertana Cavese ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1.87 volte quanto puntato, l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e vale 3.35 volte l’importo investito mentre per il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, porta in dote una vincita che ammonta a 4.00 volte la vostra giocata con questo bookmaker.

