Serie C, Diretta Casertana Cavese, streaming video tv: padroni di casa reduci da una vittoria mentre gli ospiti da un pareggio interno (29 novembre 2025)

DIRETTA CASERTANA CAVESE, COME FINIRÀ?

Una sfida tra due squadre in buona salute quello che andrà in scena allo Stadio Alberto Pinto. La diretta Casertana Cavese si disputerà sabato 29 novembre 2025 alle per 14:30 ed è tra le sfide più interessanti della 16esima giornata.

La Casertana ha archiviato la sconfitta per 2-1 con la Salernitana grazie ai pareggi contro Catania e Monopoli rispettivamente per 2-2 e 1-1. Con il Sorrento invece sono arrivati i tre punti in virtù del 2-1 targato Proia e Llano Massa.

La Cavese aveva cominciato il mese di ottobre cn i ko contro Salernitana e Trapani, ma da quel giorno non ha mai perso collezionando tre pareggi e tre vittorie contro Audace Cerignola per 3-1, Crotone per 1-0 e infine Potenza per 3-0.

DOVE VEDERE DIRETTA CASERTANA CAVESE, STREAMING VIDEO

Se è nel vostro interesse vedere la diretta Casertana Cavese, potrete guardarla tramite abbonamento su Sky. Questo vi permetterà anche di assistere al match in diretta streaming su Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA CAVESE

La Casertana si schiererà secondo il modulo 3-5-2 con De Lucia in porta, protetto da Heinz, Rocchi e Bacchetti. A centrocampo spazio a Oukhadda, Proia, Toscano, Leone e Liotti mentre in attacco ci sarà il duo Vano-Casarotto.

La Cavese replicherà con l’assetto tattico 3-4-2-1. Tra i pali Boffelli, pacchetto arretrato che vedrà la titolarità di Luciani, Cionek e Nunziata. Gli esteri saranno Amerighi e Loreto con Awua e Munari mediani. Sulla trequarti Orlando e Sorrentino alle spalle di Fusco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CASERTANA CAVESE

La squadra favorita per vincere è la Casertana a 1.90 contro i 3.85 della Cavese e il pareggio a 3.25. Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.35 e 1.50.

