Serie C, Diretta Casertana Cosenza, streaming video tv: quale delle due squadre avrà la meglio in questo grande match? (20 settembre 2025)

DIRETTA CASERTANA COSENZA (RISULTATO LIVE 1-0): FINE PRIMO TEMPO

Si chiude la prima frazione di questa diretta con la Casertana avanti 1-0 sul Cosenza. A decidere fin qui il match è stata la fiammata di Kallon, bravo a sfruttare una ripartenza veloce: l’attaccante ha percorso tutto il campo con grande velocità e al momento della conclusione ha lasciato partire un destro potente e ben indirizzato. Il tiro, già insidioso, è stato leggermente deviato da un difensore, quel tanto che basta per mettere fuori tempo il portiere e trasformarsi nel gol del vantaggio.

Il Cosenza aveva cominciato meglio, sfiorando la rete con una conclusione da fuori deviata che aveva chiamato Di Lucia a una parata plastica, ma la concretezza dei campani ha fatto la differenza. Il secondo tempo si preannuncia apertissimo, con i calabresi che dovranno alzare i giri per inseguire il pareggio (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CASERTANA COSENZA (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Partenza subito vivace a Caserta in questa diretta, con il risultato ancora fermo sullo 0-0 ma già con un episodio degno di nota. Il Cosenza ha avuto infatti la prima vera occasione del match con un tiro da fuori area molto insidioso, deviato in maniera pericolosa da un difensore che ha trasformato la conclusione in un quasi autogol. Decisivo però il riflesso di Di Lucia, che si è allungato in tuffo con una parata plastica, mantenendo la propria porta inviolata.

La Casertana, scampato il pericolo, prova ora a prendere fiducia e ad alzare il baricentro, mentre i calabresi sembrano intenzionati a colpire con conclusioni dalla distanza e pressing alto. La sfida promette intensità e ritmo fin dalle prime battute. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CASERTANA COSENZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo adesso alla diretta di Casertana Cosenza da un punto di vista prettamente statistico, in maniera tale da evidenziare i trend che le due squadre porteranno sul rettangolo verde e che ci aiuteranno a capire in che modo si sviluperà la gara. Quindi anche uno sguardo analitico a quella che potrebbe essere la favorita. La Casertana arriva con numeri che mostrano una squadra concreta in attacco: quasi il 40% delle sue azioni offensive si chiude con un tiro, con 11 conclusioni medie e uno xG di 1.4.

In difesa, però, soffre: subisce 1,3 gol di media e concede 6 tiri nello specchio a partita. Il Cosenza ha valori più equilibrati: possesso medio del 53%, 450 passaggi completati a gara con l’82% di precisione, 10,2 km percorsi di media a giocatore. La sfida si preannuncia quindi tra la verticalità della Casertana e la gestione ragionata del Cosenza. Numeri interessanti non c’è che dire, adesso via al commento live della diretta di Casertana Cosenza, il fischio di inizio sta per cominciare e noi non vogliamo assolutamente perdercelo! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA CASERTANA COSENZA, STREAMING VIDEO

Volete assistere alla diretta Casertana Cosenza? Allora vi consigliamo di abbonarvi a Sky Sport. Per quanto riguarda la diretta streaming invece potrete fare affidamento sull’applicazione Sky Go.

SABATO INFUOCATO

I punti sono arrivati, quello che manca fin qui è la continuità per fare il salto definitivo. La diretta Casertana Cosenza si disputerà questo sabato 20 settembre 2025 alle ore 17:30 ed è senza dubbio tra i match più interessanti di questa giornata.

La Casertana è uscita subito dalla Coppa Italia Serie C a causa del ko con il Campobasso. La reazione c’è stata all’esordio in campionato con l’Altamura (3-1), salvo poi perdere con il Benevento. Successivamente di nuovo un successo e una sconfitta con Potenza e Trapani.

Anche il Cosenza non ha avuto gioie in Coppa, uscendo con il Monopoli. Ha fatto anche fatica in campionato con i pareggi con Monopoli e Crotone intervallati dalla sconfitta con la Salernitana, riprendendosi nell’ultimo match con il Catania.

LE PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA COSENZA

La Casertana si dispera col 4-3-3. Tra i pali De Lucia, protetto dal quartetto Oukhadda, Rocchi, Kontek e Liotti. Nella zona nevralgica del campo avremo Toscano, Pezzella e Proia con Kallon, Vano e Bentivegna in attacco.

Per il Cosenza invece si parlerà di 4-3-2-1. In porta Vettorel, pacchetto arretrato composto da Cimino, Dametto, Caporale e D’Orazio. In mediana Garritano, Langella e Kouan con Florenzi e Ricciardi dietro a Mazzocchi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CASERTANA COSENZA

Seppur di poco, la squadra favorita per la vittoria di oggi è il Cosenza a 2.52 contro la Casertana a 2.72 con il pareggio a 3. Over 2.5 a 2.00 mentre l’Under alla stessa soglia a 1.67.