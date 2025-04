DIRETTA CASERTANA CROTONE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo all’angolo delle statistiche per la diretta di Casertana Crotone, sfida tra le più inetressanti dal punto di vista numerico e sarà dunque un piacere analizzare i trend e le principali sfide all’interno della sfida che vedranno una favorita scientifica a questo match. Partiamo dalla Casertana, squadra che ha puntato tutta la stagione su una difesa solida che ha concesso solo 0,9 reti ogni novanta minuti agli avversari, in attacco però si è semrpe fatto fatica, sopratutto dal punto di vista della media reti che si ferma a 1,1.

I punti in media sono 0,7 a partita, il che non entusiasma ma per il Crotone la situazione non è molto diversa. Hanno uno spike negativo rispetto alla difesa campana di 0,2 mentre in attacco producono leggermente di più attestandosi sull’1,3. Potrebbero essere loro i principali favoriti, ma andrà davvero cosi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento di questa diretta di Casertana Crotone dove vedremo insieme il commento live del match, si parte finalmente! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA CASERTANA CROTONE, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Casertana Crotone potrete farlo a pagamento, abbonandovi al pacchetto Calcio di Sky. Per la diretta streaming invece dovrete scaricare l’applicazione di Sky Go, sempre da abbonati.

GARA ROSSOBLU

Sarà tutta da vedere come andrà la diretta Casertana Crotone, match valevole per la 37esima giornata del campionato di Serie C Girone C. La gara si giocherà allo stadio Alberto Pinto di Casertana per il penultimo turno. Appuntamento sabato 19 aprile 2025 alle ore 18:30.

La Casertana sta vivendo un periodo abbastanza altalenante con due vittorie con Sorrento e Foggia per 4-0, un pareggi col Giugliano e due sconfitte contro Monopoli e Potenza che hanno prodotto sette punti in cinque partite.

Il Crotone ha perso solamente una partita da fine febbraio ad oggi ovvero il 4-1 incassato dalla Juventus U23. C’è però da dire che per il resto i Pitagorici sono andati molto bene con vittorie importanti come quelle contro Latina e Foggia.

LE PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA CROTONE

La Casertana giocherà con il 4-2-3-1 con Zanellati in porta, difeso da Llano, Bacchetti, Kontek e Fabbri. A centrocampo spazio a Proia e Collodel con la trequarti formata da Kallon, Vano e Bunino. Unica punta Egharevba

Il Crotone risponderà invece con lo stesso assetto tattico: D’Alterio tra i pali, protetto dal quartetto Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli più Gallo e Stronati in mediana. Davanti Ricci, Tumminello e Vitale supporteranno Gomez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CASERTANA CROTONE

Il Casertana è dato a 3.25, meno sia del 2 fisso per il Crotone a 2.47 che del pareggio a 2.85. Over 2.5 a 2.06, Under alla stessa soglia a 1.63.