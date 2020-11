Diretta/ Casertana Foggia (Serie C) streaming tv: pugliesi galvanizzati

DIRETTA CASERTANA FOGGIA: SFIDA EQUILIBRATA

Casertana Foggia, mercoledì 4 novembre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Partenio di Avellino, sarà una sfida valevole per il recupero della seconda giornata d’andata nel girone C di Serie C. Si torna in campo per l’ennesimo recupero che vede protagonista il Foggia, che con il Bisceglie ha iniziato la stagione in netto ritardo dopo il ripescaggio. E per i Satanelli l’ultimo weekend è stato esaltante, con la vittoria nel derby contro il Bari, inaspettata alla vigilia ma che ha regalato grande entusiasmo, come sempre quando si sovverte il pronostico in un match così importante. I rossoneri cercheranno ora il salto di qualità in casa di una Casertana che continua a palesare molte difficoltà, soprattutto dal punto di vista difensivo. Dopo il 3-1 incassato ad Avellino, i rossoblu hanno ceduto anche nell’altro derby campano contro la Turris, un 2-4 pesante che ha portato a 14 il numero dei gol incassati in 6 partite disputate, nel girone solo il Potenza ha fatto peggio con 15 gol subiti, ma con una partita disputata in più.

DIRETTA CASERTANA FOGGIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Casertana Foggia sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA FOGGIA

Le probabili formazioni di Casertana Foggia, sfida che andrà in scena presso lo stadio Partenio di Avellino. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Federico Guidi con un 4-3-3: Dekic; Buschiazzo, Carillo, Ciriello, Setola; Bordin, Izzillo, Icardi; Cavallini, Castaldo, Fedato. Gli ospiti guidati in panchina da Marco Marchionni schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-1-2 come modulo di partenza: Fumagalli; Germinio, Gavazzi, Agostinone; Kalombo, Salvi, Rocca, Di Jenno; Curcio; D’Andrea, Naessens.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Casertana Foggia grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2.60, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3.40, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 2.70 la posta scommessa.



