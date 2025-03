DIRETTA CASERTANA FOGGIA, PADRONI DI CASA ANCORA ATTARDATI

Si comincia sabato 29 marzo alle ore 17:30 con la diretta Casertana Foggia. Presso lo Stadio Alberto Pinto di Caserta i rossoblu andranno a caccia dell’eventuale salvezza diretta pur essendo ancora in diciassettesima posizione con ventidue punti. Questo piazzamento vorrebbe dire per la Casertana disputare il playout contro l’ACR Messina nel tentativo di mantenere la categoria anche nella prossima stagione. Di recente i Falchetti sono stati battuti dal Monopoli di misura ed hanno bisogno di ritornare a muoversi in graduatoria.

Poco più in là si trova invece il Foggia, quindicesimo con i suoi trenta punti. Reduci da tre sconfitte consecutive, i pugliesi hanno ancora la possibilità di rientrare in corsa per un piazzamento in zona playoff se si guarda alla matematica. Tuttavia, i rossoneri devono anche stare attenti a non incappare in ulteriori battute d’arresto importanti per essere certi di non dover poi lottare per scongiurare la retrocessione.

DIRETTA CASERTANA FOGGIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

E’ su Sky Sport Max ed anche sul canale Sky Sport 251 che sarà possibile vedere la diretta Casertana Foggia. Sempre Sky offrirà la visione dell’incontro pure in streaming su Sky Go. Un’alternativa all’emittente satellitare è rappresentata infine dalla piattaforma Now Tv.

CASERTANA FOGGIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni della diretta Casertana Foggia a cominciare dai padroni di casa allenati da mister Iori, il quale dovrebbe riproporre i suoi utilizzando un 4-2-3-1 con Zanellati, Heinz, Kontek, Gatti, Fabbri, Proia, Collodel, Kallon, Bunino, Egharevba e Vano in avvio di partita. Le scelte di mister Luciano Zauri per la compagine ospite dovrebbero invece ricadere su un moduo 3-5-2 con De Lucia, Salines, Marzupio, Duțu, Silvestro, Tascone, Da Riva, Gala, Felicioli, Touho e Emmausso così da contrastare i rivali di giornata.

DIRETTA CASERTANA FOGGIA, LE QUOTE

I bookmakers sembrano indicare come favoriti i padroni di casa stando alle quote emesse per l’esito finale della diretta Casertana Foggia. Il pronostico proposto ad esempio da Sisal ci suggerisce che l’1 verrà pagato ad appena 2.05, in netto contrasto con l’x ed il segno 2. Il pareggio viene infatti fissato a 3.10 dall’agenzia di scommesse che crede ancor di meno nell’eventuale trionfo dei rossoneri, quotato appunto a 3.60.