Diretta/ Casertana Giugliano, streaming video tv: si sfidano due squadre in forma (Serie C, 18 dicembre 2023)

DIRETTA CASERTANA GIUGLIANO, SFIDA IN ZONA PLAYOFF

La diretta Casertana Giugliano, in programma lunedì 18 dicembre alle ore 20:45, racconta della 18esima giornata di Serie C Girone C. I rossoblu non sembrano proprio intenzionati a fermarsi. Il pareggio esterno sul campo del Picerno è valsa la nona partita di fila da imbattuta dopo aver battuto Brindisi, Juve Stabia, Audace Cerignola, Turris, Virtus Francavilla, Taranto e Foggia. L’ultimo ko è quello del 16 ottobre con l’Avellino.

Il Giugliano ha riscattato la sconfitta interna contro il Catania per 1-0 inanellando due vittorie consecutive nelle ultime due giornate: prima il 3-1 inflitto al Monopoli nella trasferta pugliese e successivamente un altro 3-1, questa volta tra le mura amiche contro il Monterosi Tuscia. I gialloblu stanno facendo fin qui molto bene, soprattutto nell’ultimo periodo, e a testimoniarlo c’è il nono posto in classifica a -14 dalla vetta.

CASERTANA GIUGLIANO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Casertana Giugliano sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Casertana Giugliano sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

CASERTANA GIUGLIANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Casertana Giugliano vedono i padroni di casa schierarsi con il 4-3-3. In porta Venturi, difesa a quattro con Calapai a destra, Anastasio a sinistra e coppia centrale Celiento-Sciacca. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Toscano, Proietti e infine Paglino. L’attacco sarà composto da Curcio, Montalto e Tavernelli.

Risponde il Giugliano con il medesimo assetto tattico. Tra i pali Russo, pacchetto arretrato formato da Menna, Breman, Caldore e Yabre. A centrocampo Giorgione mezzala destra, Vogiatzis a sinistra e Berardocco in regia. Completano la formazione Ciuferri, Salvemini e Sorrentino nel tridente offensivo.

CASERTANA GIUGLIANO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Casertana Giugliano danno favorita la squadra di casa a 1.72. Secondo bet365, la X del pareggio è offerto a 3.30 mentre il 2 fisso a 4.85.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nell’incontro, è quotato 2.10 mentre l’Under a 1.63. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.96 e 1.75.

