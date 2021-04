Diretta Casertana Juve Stabia/ Streaming video tv: è derby al Pinto (Serie C)

DIRETTA CASERTANA JUVE STABIA: PARTITA EQUILIBRATA!

Casertana Juve Stabia, in diretta dallo stadio Alberto Pinto di Caserta, si gioca alle ore 12.30 come lunch match della trentaseiesima giornata del girone C del campionato di Serie C oggi, domenica 18 aprile 2021. Sarà un derby campano davvero intrigante quello che ci attende nella diretta di Casertana Juve Stabia, perché i padroni di casa devono lottare per assicurarsi un posto nei playoff, mentre gli ospiti – che sono già saldamente nella zona playoff – puntano naturalmente alla migliore posizione possibile nella griglia per la lunghissima post-season della Serie C.

Diretta/ Vibonese Avellino (risultato finale 2-0) video tv: Tumbarello allo scadere

Nella scorsa giornata la Casertana ha perso il posticipo contro la Viterbese, poi ha vinto il recupero contro il Monopoli ma in ogni caso non può più permettersi passi falsi se vuole restare nella zona nobile della classifica, anche se non sarà facile vincere contro una Juve Stabia in forma, almeno fino a due settimane fa quando le Vespe si imposero sul campo del Potenza. Poi è arrivato lo stop per Covid del Catanzaro e così adesso la Juve Stabia è attesa da un tour de force nel finale della stagione regolare, a partire da oggi: cosa succederà in Casertana Juve Stabia?

Diretta/ Ravenna Perugia (risultato finale 0-3) video tv: tripletta umbra!

DIRETTA CASERTANA JUVE STABIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per la diretta di Casertana Juve Stabia sarà come sempre quello di Eleven Sports, la piattaforma digitale che trasmette in diretta streaming video tutte le partite del campionato di Serie C, su abbonamento oppure acquistando il signolo evento. Ricordiamo poi che ad ogni giornata c’è anche la diretta tv in pay-per-view Sky di una selezione di partite del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA JUVE STABIA

Proviamo adesso a tratteggiare le probabili formazioni di Casertana Juve Stabia. Per i padroni di casa si potrebbe ipotizzare un modulo 4-3-3 con però tantissime novità che saranno forzate per la Casertana, perché è ancora squalificato Del Grosso e dopo il recupero di giovedì si sono aggiunti addirittura altri tre giocatori fermati dal giudice sportivo, cioè il portiere Avella, il difensore Hadziosmanovic e il centrocampista Rosso. La replica degli ospiti della Juve Stabia dovrebbe invece concretizzarsi in un 3-4-3 con Mulè, Troest e Caldore nella retroguardia a tre davanti al portiere Farroni; a centrocampo Scaccabarozzi, Vallocchia, Berardocco e Rizzo da destra a sinistra; infine in avanti il tridente formato da Fantacci, Marotta ed Orlando.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol: il Perugia balza in vetta!

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Casertana Juve Stabia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti sono favoriti e il segno 2 è quotato a 2,10, mentre poi si sale a quota 3,25 in caso di segno X per il pareggio e fino a 3,40 volta la posta in palio sul segno 1 in caso di un successo casalingo della Casertana.



© RIPRODUZIONE RISERVATA