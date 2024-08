DIRETTA CASERTANA JUVENTUS U23 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Eccoci quasi pronti alla diretta Casertana Juventus U23, che ha dei precedenti: ci si ricorderà infatti che lo scorso maggio le due squadre sono state avversarie nel primo turno della fase nazionale dei playoff, dunque pur facendo parte di gironi diversi (la Juventus U23 era ancora inserita nel girone B) si erano incrociate in un contesto ufficiale. La Casertana, essendosi piazzata meglio nel confronto tra le due classifiche, si sarebbe qualificata anche con differenza reti pari; all’andata aveva vinto ad Alessandria grazie al gol messo a segno da Alessio Curcio al 92’ e sembrava fatta, invece la Juventus U23 che aveva già vinto 3-1 a Pescara aveva ribaltato tutto al Pinto.

Anche in questo caso la vittoria dei giovani bianconeri era arrivata per 3-1: Nikola Sekulov aveva aperto le marcature al 18’ e poi a inizio ripresa Leonardo Cerri aveva raddoppiato. Il tris che di fatto aveva messo al sicuro il risultato lo aveva timbrato Simone Guerra; alla Casertana non era rimasto che segnare il tardivo e inutile gol della bandiera con Stefano Paglino, una grande delusione per i falchetti che avevano disputato una stagione sopra le righe e che ora ci riprovano, trovando subito sul loro cammino la Juventus U23 che nel frattempo, per l’avvento del Milan Futuro in Serie C, è stata costretta a cambiare girone. (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE LA DIRETTA CASERTANA JUVENTUS U23 IN TV E STREAMING

Per chi fosse interessato alla visione della diretta Casertana Juventus U23 dovrà essere dotato di abbonamento al pacchetto Calcio di Sky oppure NOW.

Infatti sono queste le due emittenti con tutte le gare di Serie C in esclusiva. Per la diretta streaming basterà approfittare dell’abbonamento per accedere alle rispettive applicazioni.

SVOLTA PER I BIANCONERI?

Le due squadre sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. La diretta Casertana Juventus U23, valevole per la seconda giornata di Serie C Girone C, si giocherà venerdì 30 agosto alle ore 20:45 allo stadio Alberto Pinto di Caserta.

I campani erano riusciti a strappare il pass per il secondo turno della Coppa Italia Serie C grazie al 2-1 ai supplementari con la Ternana, ma hanno ceduto il passo al Giugliano nel derby ai rigori. In campionato, la stagione è iniziata con l’1-1 di Latina nonostante la Casertana fosse rimasta in 10 sullo 0-0 e in svantaggio dopo dopo.

Anche la Juventus U23 è uscita dalla Coppa Italia Serie C, addirittura con un turno d’anticipo rispetto alla Casertana: decisiva la sconfitta contro la Giana Erminio per 2-1. La situazione non è cambiata in campionato dove i bianconeri hanno perso 4-3 in casa contro l’Audace Cerignola.

LE PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA JUVENTUS U23

Siamo giunti al momento della probabili formazioni Casertana Juventus U23. I padroni di casa si schiereranno con il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Zanellati, difesa a quattro con Heinz, Bacchetti, Gatti e Falasca. In mediana spazio per Bianchi e Proia mentre Calapai, Deli e Galletta supporteranno Salomaa.

D’altro canto i giovani bianconeri procederanno a rispondere col 3-4-2-1. In porta Daffara, qualche metro più avanti la rappresentanza Citi, Scaglia e Stivanello. Murazzi e Puczka agiranno larghi con Palumbo e Peeters a centrocampo. Da Graca unica punta alle spalle di Guerra e Anghele.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CASERTANA JUVENTUS U23

Chi parte favorito in questa partita? Le quote per le scommesse Casertana Juventus U23 vedono favorita la formazioni di casa a 2.10 contro i 3.50 in favore della squadra ospite. Il pareggio, indicato col segno X, è invece a 3.15.

Discorso relativo ai gol che vede l’Under 2.5 più probabile a quota 1.55 rispetto all’Over a 2.55. Gol e No Gol invece sono quotati 1.97 e 1.67.