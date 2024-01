DIRETTA/ Casertana Messina (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si comincia! (14 gennaio 2024)

DIRETTA CASERTANA MESSINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Casertana Messina che si affronteranno in un match che presenta interessanti statistiche, dimostra come: la Casertana, giocando in casa, ha una percentuale di sconfitte del 23%, dimostrando una certa solidità nel proprio stadio. La squadra sembra preferire avviare le azioni offensive dalla zona destra del campo nel 32% dei casi, indicando una strategia di gioco focalizzata su quel lato. In termini di rendimento offensivo, la Casertana ha una media di gol in casa pari a 1,2, indicando una buona capacità di segnare quando gioca davanti al proprio pubblico.

Video/ Acr Messina Audace Cerignola (1-2) gol e highlights: sorpasso pugliese! (Serie C, 7 gennaio 2024)

Dal punto di vista disciplinare, la squadra incassa circa 0,17 cartellini per partita in casa, suggerendo una disciplina difensiva moderata. Per quanto riguarda il Messina, in trasferta la squadra perde il 31% delle partite, mostrando una maggiore difficoltà lontano dal proprio terreno di gioco. Tuttavia, il fatto che il 41% delle azioni offensive parta dalla zona sinistra indica una chiara preferenza nella creazione di opportunità da quel lato del campo. Curiosamente, la difesa del Messina sembra essere più esposta sulla zona destra del campo, dove subisce gol nel 18% delle occasioni. Questo potrebbe essere un punto da sfruttare per la Casertana nel tentativo di penetrare la retroguardia avversaria. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Messina Audace Cerignola (risultato finale 1-2): D'Andrea per il +3! (7 gennaio 2023)

CASERTANA MESSINA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Casertana Messina sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Casertana Messina sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

CASERTANA MESSINA, ROSSOBLU CONTRO GIALLOROSSI

La diretta Casertana Messina, in programma domenica 14 gennaio alle ore 14:00, racconta della 21esima giornata di Serie C Girone C. I rossoblu sono a pari punti con il Picerno a -5 dalla capolista Juve Stabia. Le ultime sfide della Casertana sono state estremamente positive con tre vittorie contro Foggia, Giugliano e Monopoli più due pareggi con Picerno e Sorrento in trasferta.

Video/ Monopoli Casertana (1-2) gol e highlights: Curcio regala la vittoria ai campani (6 gennaio 2024)

Il Messina è in astinenza da vittorie dal 9 dicembre, data dell’1-0 inflitto al Catania in un derby tutto siciliano. Da quel giorno però due pareggi, 0-0 contro il Potenza e 1-1 col Monopoli, e la recente sconfitta con l’Audace Cerignola. Era dal 25 novembre con la capolista Juve Stabia che il Messina non perdeva una partita in campionato.

CASERTANA MESSINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Casertana Messina vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-3-3. In porta Venturi, difesa a quattro con Calapai, Soprano, Sciacca e Anastasio. A centrocampo spazio a Damian, Proietti e Toscano mentre in attacco Taurino, Tavernelli e Curcio.

Il Messina replica con lo stesso identico assetto tattico. Tra i pali Fumagalli, terzini Salvo e Ortisi con Manetta e Pacciardi al centro. Nella zona nevralgica del campo Frisenna e Franco mezzali con Firenze in regia. In attacco Rosafio e Ragusa larghi con Piescia centravanti.

CASERTANA MESSINA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Casertana Messina danno per favorita la squadra di casa a 1.56. Secondo sisal, la X del pareggio vale 3.70 mentre il 2 fisso sei volte la posta in palio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA