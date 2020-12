Diretta Casertana Monopoli/ Streaming video Rai, posticipo bollente al Pinto

DIRETTA CASERTANA MONOPOLI: POSTICIPO DI SERIE C

Casertana Monopoli, in diretta dall’Alberto Pinto, è la partita in programma oggi, lunedì 7 dicembre 2020, posticipo della 14^ giornata della Serie C: fischio d’inizio previsto per le ore 21.00. E’ dunque con questo big match del girone C che si chiude il turno del terzo campionato italiano e davvero non vediamo l’ora di dare la parola al campo: con la diretta tra Casertana e Monopoli vedremo infatti protagoniste due squadre a caccia di riscatto, dopo alcune prestazioni affatto incoraggianti (e che pure hanno da recuperare diversi incontri ancora). Non è infatti un momento facile per la Casertana di Mister Guidi, che alla vigilia della sfida è appena terz’ultima classificata del girone C, con solo due vittorie messe da parte (nessuna delle quali occorsa tra l’altro in casa) nella prima parte della stagione di Serie C. E non ha molto di cui sorridere neppure il Monopoli di Scienza: per i gabbiani infatti si contano appena 13 punti messi da parte in 11 partite disputate (gli attendono ancora alcuni recuperi) e pure torneranno oggi in campo dopo il pesantissimo tris subito contro il Palermo solo lo scorso 29 novembre. Pur non particolarmente in forma, entrambe le squadre hanno voglia di lottare e finalmente dare il via a una striscia fortunata di risultati: chissà che ci dirà il campo.

DIRETTA CASERTANA MONOPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Casertana Monopoli, essendo il posticipo del lunedì sera della Serie C, sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando. Raddoppia dunque anche la possibilità di avere una diretta streaming video, dal momento che ad Eleven Sports (che copre tutte le partite di Serie C) si aggiungerà naturalmente anche Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA MONOPOLI

Volendo ora fissare la nostra attenzione sulle mosse degli allenatori per le probabili formazioni della diretta tra Casertana e Monopoli, ecco che in casa rossoblu, dobbiamo subito segnalare non poche assenze nella rosa di Guidi. Alla vigilia della 14^ giornata infatti il tecnico calabrese dovrà fare a meno di Carillo e Bordin, fermati dal giudice sportivo, come pure di Matarrese, sempre fermo in infermeria. Fissato il 4-3-3, ecco che per la Casertana dovremo oggi vedere per le probabili formazioni del match Buschiazzo e Konatè al centro della difesa a 4, con la coppia Hadziosmanovic-Polito schierata sull’esterno del reparto. In avanti sarà spazio per Varesanovic e Izzillo, mentre in attacco non dovrebbero mancare Cuppone, Pacilli e Icardi. Saranno alcuni out annunciati anche nello schieramento dei monopoli di mister Scienza: pure sarà ancora il 3-5-2 il modulo prediletto per i biancoverdi. Vedremo dunque ancora Mercadante, Arena e Nicoletti confermati in difesa, mentre nel reparto a 5 sarà spazio al centro sicuro per Piccinini, Paolucci e Giorno: Tazzer e Guiebre stanno le prime scelte in corsia, ma non si escludono cambiamenti in corsia. Santoro e Starita proveranno a portare al successo i gabbiani.

QUOTE E PRONOSTICO

Ci attende per la diretta tra Casertana e Monopoli sfida ben aperta e combattuta: pure il pronostico vede i rossoblu di poco favoriti. Il portale di scommesse Eurobet per l’1×2 ha fissato a 2.35 il successo dei padroni di casa contro il 3.10 segnato per la vittoria degli ospiti: il pareggio vale 3.00.



