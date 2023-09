DIRETTA CASERTANA MONOPOLI/ Video streaming tv: una partita di grande tradizione (Serie C, 27 settembre 2023)

DIRETTA CASERTANA MONOPOLI: I TESTA A TESTA

Siamo quasi pronti a vivere la diretta di Casertana Monopoli, partita che ha avuto una grande tradizione recente: non si è giocata nelle ultime due stagioni in cui i falchetti sono stati in Serie D, ma abbiamo ben 12 episodi tra il 2015 e il 2021, dunque sei campionati consecutivi in Serie C e sempre per il girone C. Il bilancio ci racconta di otto vittorie della Casertana, a fronte di tre vittorie del Monopoli; di conseguenza abbiamo un solo pareggio, un 1-1 al Veneziani nel marzo 2018. La Casertana per di più ha vinto le ultime cinque partite, striscia aperta nell’aprile 2019; l’ultima al Pinto è un 2-1 del dicembre di tre anni fa, reti realizzate da Luigi Cuppone e Nicolas Izzillo con i gabbiani che avevano accorciato le distanze con Eyob Zambataro.

Il Monopoli non batte la Casertana dal dicembre 2018, ma c’è un dato curioso: in questo lasso di tempo di sei anni le tre vittorie biancoverdi sono arrivate tutte in trasferta, e senza subire gol. La più recente, quella appunto di cui sopra, l’aveva risolta Doudou Mangni con un gol al 78’ minuto; adesso vedremo se il Monopoli sarà in grado di timbrare la quinta affermazione esterna contro la Casertana, spezzando così anche una serie che al momento pende totalmente dalla parte della squadra rossoblu. (agg. di Claudio Franceschini)

CASERTANA MONOPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Casertana Monopoli sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Casertana Monopoli in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

CASERTANA MONOPOLI: PER RISALIRE LA CHINA!

Casertana Monopoli, in diretta mercoledì 27 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Alberto Pinto di Caserta, sarà una sfida valida per il recupero della prima giornata del campionato di Serie C. Le due squadre si presentano a questa partita con stati d’animo notevolmente differenti. La Casertana, nonostante non abbia ancora subito sconfitte, occupa una posizione piuttosto bassa in classifica con due partite ancora da recuperare e non ha ancora ottenuto la sua prima vittoria stagionale, col terzo pareggio consecutivo ottenuto in casa del Potenza.

D’altra parte, il Monopoli sta attraversando un periodo difficile dopo la pesante sconfitta subita ad Avellino, dove è stato sconfitto con un punteggio di 4-0. Questa sconfitta ha lasciato il segno sulla squadra, che ora cerca di rimettersi in carreggiata e ottenere un risultato positivo per invertire il trend negativo. Le due squadre tornano ad affrontarsi a Caserta dall’ultimo precedente datato 7 dicembre 2020, il quell’occasione furono i rossoblu padroni di casa a imporsi col punteggio di 2-1.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA MONOPOLI

Le probabili formazioni della diretta Casertana Monopoli, match che andrà in scena allo stadio Alberto Pinto di Caserta. Per la Casertana, Vincenzo Cangelosi schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Venturi; Fabbri, Celiento, Soprano, Anastasio; Calapai, Proietti, Casoli; Damian; Taurino, Curcio. Risponderà il Monopoli allenato da Francesco Tomei con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Perina; Fornasier, Fazio, Ferrini, Piarulli; Vassallo, Hamlili; Iaccarino, D’Agostino, Borello; Santaniello.

CASERTANA MONOPOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Casertana Monopoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Casertana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Monopoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.











