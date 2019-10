Diretta Casertana Monopoli/ Streaming video tv: match pieno di sorprese (Serie C)

La partita Casertana Monopoli, diretta dall’arbitro Kumara, è sicuramente molto interessante. La formazione di casa è probabilmente una delle principali delusioni di questa stagione del girone C della serie C. Infatti Ginestra e i suoi uomini hanno deluso molto anche considerando gli elementi che annovera la rosa dei rossoblu. La gara contro il Monopoli potrà essere la giusta occasione per risalire la china e provare a rendere la classifica un po’ migliore. Si vuole entrare in zona playoff, quella che attualmente vede protagonista la squadra pugliese. I biancoverdi di Puglia stanno facendo molto bene e la formazione di Scienza può far bene. La cosa più importante sarà dare continuità, ancor di più in campi ostici come quelli di questo girone.

Probabili formazioni Casertana Monopoli

Ecco le probabili formazioni in attesa della diretta di Casertana Monopoli. Il tecnico della Casertana vorrà confermare il 3-5-2 che ha dato risultati alquanto discontinui in questo inizio di stagione. La formazione rossoblu vuole battere il Monopoli anche per creare un buon rapporto con i tifosi che sono delusi e che sicuramente si aspettavano di più. Ciro Ginestra è pronto a schierare in porta Crispino, mentre in difesa agiranno Rainone, Silva e Caldore. Il centrocampo vedrà tra i suoi protagonisti Matese, Santoro e Laaribi mentre sulle fasce servirà tutta la tecnica di due ottimi elementi per la serie C come Zito e Longo. In avanti conferma in vista per il pericolosissimo tandem composto da Starita e Castaldo che potranno rivelarsi pericolosi soprattutto in ripartenza. Passando invece al Monopoli, gli uomini di mister Scienza andranno in campo col 3-5-2 che vedrà in porta Menegatti. In difesa spazio certo per Mercadante, Ferrara e De Franco. A centrocampo la linea mediana sarà composta da Giorno, Piccini e Carriero con Donnarumma e Rota sugli esterni. In avanti giocheranno Jefferson e Fella, protagonisti fin qui di un’ottima stagione.

La Casertana avrà in Castaldo il suo elemento più importante. L’ex bomber dell’Avellino è una star in serie C e potrà confermarsi ancora una volta come l’elemento in più per la corsa verso i playoff. Molto su di lui si basa il gioco di Ginestra il quale ha reso il centravanti un elemento coinvolto nel movimento della squadra. Oltre a dover considerare Starita che sta giocando una gran bella stagione e che sotto porta ha trovato la via del gol già in svariate occasioni. Molto bene la difesa nel derby giocato con la Cavese anche se adesso servirà segnare contro il Monopoli così da sfruttare al massimo il turno casalingo. Il Monopoli ha fatto fin qui dell’entusiasmo un elemento imprescindibile. Proprio questo ha fatto sì che ci fosse realmente la possibilità di guardare alla classifica con un certo ottimismo. E soprattutto pensando che ci sono le carte in regola per arrivare in alto. Jefferson è il fulcro anche per via della sua grandissima esperienza accumulata per anni in C e in B.

Come seguire la partita in diretta streaming video tv e le quote

La diretta di Casertana Monopoli si giocherà al Pinto di Caserta si potrà vedere in diretta sui canali di Eleven Sports, la piattaforma che garantisce la visione di tutte le gare della serie C. Inoltre è disponibile lo streaming per vedere le gare in diretta su smartphone e pc. Le quote SNAI vedono avanti la Casertana seppur di poco: a 2.15 quotata la squadra rossoblu, a 3.00 l’X, mentre la vittoria pugliese è quotata a 2.85.



