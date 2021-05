Diretta Casertana Paganese/ Streaming video tv: importante per gli ospiti (Serie C)

DIRETTA CASERTANA PAGANESE: DERBY INTRIGANTE AL PINTO

Casertana Paganese sarà in diretta alle ore 20:30 di domenica 2 maggio, presso lo stadio Pinto: partita valida per la 38^ giornata nel girone C della Serie C 2020-2021, un bel derby campano che va a chiudere la stagione regolare. Sconfitta nettamente a Catania, la Casertana non ha obiettivi in questa partita: ha già conquistato l’accesso ai playoff ed è sicura del decimo posto, che la farà sfidare in trasferta una squadra tosta (Catania o Juve Stabia, ma eventualmente anche il Bari) con pronostico sfavorevole, ma comunque un match con speranza.

La Paganese invece sa già che il suo destino sarà quello di disputare il playout contro il Bisceglie, ma bisogna ancora stabilire il fattore campo: gli stellati hanno un punto in più e la doppia sfida diretta a favore, ma hanno sprecato la chance di blindare un vantaggio sostanziale pareggiando in casa contro il Potenza. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Casertana Paganese; aspettando che al Pinto si giochi proviamo a fare qualche valutazione circa le scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA CASERTANA PAGANESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Casertana Paganese non sarà una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sui canali della televisione satellitare; resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che invece fornisce l’intera programmazione dei match di Serie C tramite il servizio di diretta streaming video. Qualora non abbiate sottoscritto un abbonamento all’inizio della stagione, potrete comunque assistere alla partita acquistandola singolarmente, il prezzo è stato fissato nei mesi precedenti e non varia salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA PAGANESE

Sarà turnover per Federico Guidi in Casertana Paganese? Altamente probabile: davanti al portiere Avella potremmo quindi vedere Buschiazzo a fare coppia con Cirello, con Polito e Rillo ad agire sulle corsie laterali come terzini. In mezzo al campo Santoro e Varesanovic potrebbero essere titolari insieme a Izzillo o Simone Icardi (ma se la gioca anche Matese), poi davanti riposo per Castaldo e Sebastiano Longo con Rosso e De Sario titolari, sarà ballottaggio tra Cuppone e Turchetta per la terza maglia. Meno cambi li farà la Paganese, perché la partita resta importante: dunque a protezione di Baiocco vedremo Sirignano, Sbampato e Schiavino con Carotenuto e Mattia a presidiare le fasce partendo dalla linea di centrocampo, dove Bonavolontà e Gaeta sfidano Bramati e Zanini per giocare insieme all’intoccabile Onescu. Nel tandem offensivo può tornare titolare Scarpa, che eventualmente prenderebbe il posto di Raffini posizionandosi al fianco di Mendicino.

QUOTE E PRONOSTICO

Tra le altre, l’agenzia Snai ha fissato un suo pronostico su Casertana Paganese: vediamo subito cosa ci dice il bookmaker con le sue quote ufficiali per questa partita di Serie C. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 3,00 volte la vostra giocata; il pareggio, che è regolato come sempre dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,55 volte quanto messo sul piatto mentre l’eventualità del successo ospite, per la quale dovrete puntare sul segno 2, porta in dote una vincita che ammonta a 2,15 volte l’importo investito.



