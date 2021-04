Diretta Casertana Palermo/ Streaming video tv: lunch match di fascino (Serie C)

DIRETTA CASERTANA PALERMO: RISULTATO IN EQUILIBRIO!

Casertana Palermo, in diretta dallo stadio Alberto Pinto della città campana, si giocherà alle ore 13.00 di oggi, sabato 3 aprile 2021, come anticipo lunch-match per la trentaquattresima giornata del girone C della Serie C 2020-2021, che in occasione della Pasqua si gioca per intero al sabato. Presentando la diretta di Casertana Palermo, possiamo dire che si tratta di una sfida tra due società di grande tradizione, ma pure importante per la stretta attualità, perché Casertana e Palermo sono in lotta per entrare nella zona playoff. Ad oggi ce la farebbero entrambe, ma sono tante le inseguitrici e di conseguenza rallentare il ritmo potrebbe avere conseguenze. La Casertana è reduce da un rinvio domenica scorsa, di conseguenza non gioca da un paio di settimane fa, quando aveva vinto in casa contro la Cavese fanalino di coda. I punti per i campani sono 41, segue il Palermo a quota 39, a sua volta reduce dal rinvio contro il Foggia: anche i rosanero dunque non giocano da tempo, anzi esattamente da tre settimane (doppio rinvio negli ultimi turni), quando aveva vinto sul campo della Paganese. La ripartenza a chi sorriderà in Casertana Palermo?

DIRETTA CASERTANA PALERMO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Casertana Palermo sarà disponibile in pay-per-view sul canale Sky Sport 257 della piattaforma satellitare, una possibilità che va ad aggiungersi a quella garantita dalla piattaforma Eleven Sports che, su abbonamento oppure acquistando il signolo evento, trasmette tutte le partite del campionato di Serie C 2020-2021 in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA PALERMO

Scopriamo ora le probabili formazioni di Casertana Palermo. I padroni di casa, con una lunga lista di assenti compreso lo squalificato Santoro, potrebbero scendere in campo con il modulo 4-3-3 e questi titolari: Avella in porta; i quattro difensori Rillo, Carillo, Buschiazzo e Del Grosso; nel terzetto di centrocampo Matese, Varesanovic ed Icardi, infine Cuppone, Pacilli e Rosso a cpomporre il tridente titolare d’attacco. Nel Palermo invece il modulo di riferimento è il 3-4-2-1 ed in campo dovremmo vedere Pelagotti in porta; Accardi, Palazzi e Marconi davanti a lui nella difesa a tre; Almici, Odjer, Luperini e Valente nel quartetto di centrocampo; Kanoute oppure Silipo al fianco di Floriano sulla trequarti, a supporto del centravanti Lucca. Per i rosanero ricordiamo lo squalificato De Rose.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo anche al pronostico su Casertana Palermo, basandoci sulle quote Snai. Sulla carta regna l’equilibrio, con il Palermo favorito solo di un soffio: segno 2 quotato a 2,60, poi si sale a quota 2,85 in caso di segno 1 per il successo della Casertana e fino a 2,90 sul segno X, naturalmente in caso di pareggio.



