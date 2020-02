Diretta Casertana Picerno/ Streaming video tv: occasione per i falchetti (Serie C)

Casertana Picerno, che verrà diretta dal signor Luigi Carella, si gioca alle ore 15:00 di domenica 2 febbraio: al Pinto le due squadre sono impegnate nella 24^ giornata del campionato di Serie C 2019-2020, per il girone C. I falchetti inseguono la qualificazione ai playoff come obiettivo minimo della stagione, ma mancano ancora della giusta continuità: nell’ultimo turno sono andati incontro a una sanguinosa e inattesa sconfitta sul campo del Rieti, fanalino di coda della classifica e con tanti problemi in seno alla società. C’è bisogno di rialzarsi in casa rossoblu, e questa partita potrebbe essere ideale per riprendere la marcia; il Picerno ha ottenuto un ottimo risultato domenica scorsa, pareggiando in casa dell’Avellino e riuscendo a mantenersi in zona sorpasso per uscire dai posti che significano dover giocare i playout. Per entrambe le squadre è ancora presto per tracciare un bilancio definitivo, ma la diretta di Casertana Picerno è davvero importante; aspettando allora che si scenda in campo, vediamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Casertana Picerno non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, ma naturalmente potrete seguire la partita di Serie C sul portale Eleven Sports, che ormai da anni fornisce tutta la gamma della stagione di terza divisione (compresa la Coppa Italia). L’appuntamento è con la diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone: ricordiamo che ci si può abbonare stagionalmente al servizio oppure decidere di acquistare di volta in volta la singola partita, il cui prezzo fisso fin dall’inizio del campionato salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA PICERNO

Può cambiare qualcosa Ciro Ginestra in vista di Casertana Picerno: Origlia si gioca un posto a destra, a centrocampo, mentre davanti Starita potrebbe tornare titolare prendendo la maglia di Floro Flores, affiancando Castaldo. In mediana dovrebbero invece essere confermate le scelte di Varesanovic e Santoro a supporto di D’Angelo; in difesa avremo Jacopo Silva, Caldore e Petta che si disporranno a protezione del portiere Cerofolini, sempre favorito su Crispino. Il Picerno di Domenico Giacomarro gioca con modulo speculare: in porta va Pane, davanti a lui agiscono Zaffagnini, Lorenzini e Priola che formano il terzetto difensivo aiutato in ripiegamento da Melli e uno tra Guerra e Squillace, in ballottaggio a sinistra. In mezzo Pitarresi avrà in mano le redini del gioco, Kosovan e Vrdoljak saranno le due mezzali e la squadra sarà completata dagli attaccanti, sicuramente Santaniello e poi uno tra Sparacello, che potrebbe tornare titolare, e Nappello.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ la squadra di casa ad essere favorita nel pronostico di Casertana Picerno, ma non di molto: il segno 1 sul quale puntare per la sua vittoria vi permetterebbe di intascare una somma corrispondente a 2,00 volte quanto messo sul piatto, con il segno 2 per il successo esterno dei lucani il valore arriva a 3,70 volte la giocata. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,15 volte l’ammontare della cifra investita con questo bookmaker.



