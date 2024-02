DIRETTA/ Casertana Potenza video streaming tv: partita che torna dopo molti anni! (Serie C, 3 febbraio 2024)

DIRETTA CASERTANA POTENZA: TESTA A TESTA

Prima di entrare insieme ai giocatori nel rettangolo verde della diretta di Casertana Potenza, vediamo da un punto di vista storico se c’è qualche pattern che si ripete. Il ritorno allo Stadio Pinto riaccende una sfida di grande fascino, assente dal lontano periodo della stagione 2003-04, quando entrambe le squadre erano impegnate nella Serie D. La città di Potenza ospitava due compagini: l’Fc Potenza, guidato da Lanza, subì una sconfitta per 2-1, con il vantaggio di Grillo annullato da Barone su rigore, e la partita ribaltata nel finale da Di Renzo.

Dall’altra parte, l’ASC Potenza di Giacomarro vinse per 4-2, pareggiando due volte i vantaggi campani segnati da Parma con Criniti e Nolé, prima di schiantare gli avversari con altri due gol di Criniti. In quell’annata, contro l’Fc Potenza, i falchetti erano allenati da Tudisco, mentre contro l’ASC Potenza da Merolla. A fine stagione, l’ASC fu beffata dalla Juve Stabia ma premiata dal ripescaggio, mentre l’Fc retrocesse e successivamente scomparve. Nel bilancio complessivo, emerge una perfetta parità con 10 vittorie per parte e curiosamente, un solo pareggio. (agg. Gianmarco Mannara)

CASERTANA POTENZA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Casertana Potenza sarà visibile per tutti gli abbonati alla tv satellitare Sky, previo l’acquisto di un pacchetto calcio che sblocca i canali dal 201 in poi. Dove la partita infatti verrà trasmessa. In alternativa si potrà gustare questo atteso match sulla piattaforma di streaming online NowTv, con le stesse modalità di acquisto citate prima.

LA PRESENTAZIONE

Mettetevi comodi a digerire la vostra cena perché il momento della diretta di Casertana Potenza, in programma oggi 3 febbraio, alle ore 20:45 per smaltire il pasto serale ad alto ritmo. Questo emozionante scontro sarà valido per la 24esima giornata di Serie C, e vedrà i padroni di casa cercare di consolidare la loro posizione nei playoff dopo il recente pareggio contro i nerazzurri del Latina.

I campani, nonostante il pareggio precedente, affronteranno una partita agevole sulla carta che dovrebbe garantire l’ottenimento dei tre punti contro il Potenza. Quest’ultimo, al contrario, arriva alla partita dopo due sconfitte consecutive e occupa la 13esima posizione in classifica. Vedremo se in questo rettangolo di gioco ci riusciranno o se dovranno ancora faticare da qui fino alla fine del campionato.

CASERTANA POTENZA: PROBABILI FORMAZIONI

Dopo aver approfondito lo scenario della diretta di Casertana Potenza, è il momento di passare alle probabili formazioni, sembra infatti che la Casertana manterrà il suo consolidato 4-3-3, con il bel reparto offensivo composto da Curcio, Tavernelli e Carretta.

Anche se quest’ultimo è in dubbio a causa di un acciacco fisico rimediato nell’ultima contro i nerazzurri del Latina. Per il Potenza invece, 3-5-2 con Caturano e Rosetti in posizione avanzata, ma potranno contare sul supporto di Saporiti, il quale dovrebbe imbucarsi e attaccare l’area di rigore partendo dal centrocampo.

CASERTANA POTENZA, LE QUOTE

La diretta di Casertana Potenza mette anche delle quote interessanti, soprattutto sul sito ufficiale di Bwin: la vitoria della squadra di casa contrassegnata dal segno 1 viene data a 1,8 mentre il segno X a 2,3. La vittoria del Potenza è messa con il segno 2 ed è quotata a 2,5.

