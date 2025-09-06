Diretta Casertana Potenza, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Pinto per la terza giornata di Serie C 2025/2026 girone C.

DIRETTA CASERTANA POTENZA, FALCHETTI CONTRO LEONI!

Si gioca sabato 6 settembre 2025 alle ore 20:30 per la diretta Casertana Potenza. Presso lo Stadio Alberto Pinto sta per avere inizio un incrocio tutto rossoblu considerando i colori societari delle due compagini coinvolte in questa sfida. I padroni di casa cercano riscatto nella terza giornata di Serie C dopo quanto accaduto lo scorso weekend.

La Casertana è infatti reduce dalla sconfitta esterna maturata nel derby regionale per 2 a 1 contro il Benevento. Una settimana fa i campani si sono appunto fatti rimontare dopo esser passati in vantaggio con la rete di Leone nel corso della prima parte della gara e adesso vogliono ripartire immediatamente nel migliore dei modi.

La stagione si era aperta con un altro KO per i Falchetti, eliminati infatti nei trentaduesimi di finale della Coppa Italia Serie C dal Campobasso. Il successo conquistato poi contro il Team Altamura all’esordio in campionato faceva ben sperare e l’obiettivo è di tornare subito ad esprimersi in quella maniera così da guadagnarsi altri tre punti.

Il Potenza ha dal canto suo staccato il pass per il turno successivo in Coppa e, dopo aver battuto il Giugliano lontano dalle mura amiche, ha chiuso con un pareggio senza reti l’incontro con l’Audace Cerignola. Nessuna delle due formazioni vorrà rinunciare alla posta in palio e si preannuncia una bella battaglia per tutti i novanta minuti di gioco.

DIRETTA CASERTANA POTENZA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Casertana Potenza andrà in onda su Sky e se parliamo della diretta televisiva dell’evento il canale scelto dalla piattaforma satellitare è Sky Sport 254. La sfida sarà visibile pure in streaming per chi fosse abbonato ed a patto di utilizzare l’applicazione Sky Go.

DIRETTA CASERTANA POTENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il 4-3-3 con De Lucia, Falasca, Kontek, Rocchi e Llano in difesa, Proia, Pezzella e Leone nel mezzo, Bentivegna, Vano e Kallon in attacco è il modulo che più si addice alle possibili scelte di mister Coppitelli per i padroni di casa parlando di probabili formazioni della diretta Casertana Potenza. Uno speculare 4-3-3 con Alastra, Burgio, Camigliano, Bachini ed Adjapong dietro, Siatounis, Felippe ed Erradi a centrocampo, D’Auria, Anatriello e Petrungaro nel tridente offensivo dovrebbe poi essere scelto pure dal tecnico De Giorgio per gli ospiti.

DIRETTA CASERTANA POTENZA, LE QUOTE

Nella diretta Casertana Potenza dovrebbero spuntarla i padroni di casa, almeno se si guardano le quote emesse dai vari bookmakers prima dell’inizio di questo incontro. Stando a Sisal, i campani avrebbero appunto qualche chances in più di far loro la posta in palio con l’1 pagato a 2.50. Gli ospiti invece hanno le stesse possibilità di tornare a casa conquistando un pareggio o di aggiudicarsi i tre punti con i segni x e 2 quotati entrambi a 2.90.