Diretta Casertana Sicula Leonzio/ Streaming video tv: falchetti al rilancio (Serie C)

Casertana Sicula Leonzio viene diretta dal signor Federico Longo, e si gioca alle ore 17:30 di domenica 13 ottobre: bella partita al Pinto nella nona giornata del campionato di Serie C 2019-2020 (girone C), anche se gli obiettivi possono essere diversi. I falchetti vogliono la promozione, sapendo che probabilmente dovranno comunque centrarla attraverso i playoff; squadra di alta classifica, ha bisogno di trovare continuità tra casa e trasferta, come dimostrano gli ultimi due turni quando dopo aver battuto il Catanzaro i rossoblu sono caduti sul campo della Vibonese. Il salto di categoria passa attraverso il rendimento esterno, oggi al Pinto a maggior ragione bisogna prendersi la vittoria contro una Sicula Leonzio che gioca per salvarsi e che arriva dal recupero di Teramo (peraltro perso), che potrebbe aver tolto energie preziose. Andiamo dunque a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco per questa partita: mentre aspettiamo la diretta di Casertana Sicula Leonzio possiamo leggere le probabili formazioni di questa sfida.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Casertana Sicula Leonzio non sarà disponibile sui canali del nostro Paese: come sempre dunque bisognerà affidarsi al portale Eleven Sports, che fornisce l’intera programmazione delle partite di Serie C (anche di Coppa Italia) in diretta streaming video. Bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; è possibile sottoscrivere un abbonamento stagionale al servizio oppure acquistare il singolo evento di settimana in settimana, solitamente ad un prezzo fissato al termine dell’anno.

PROBABILI CASERTANA SICULA LEONZIO

Senza lo squalificato Caldore, Ciro Ginestra ripunta su Imanol Gonzalez in Casertana Sicula Leonzio: sarà lui al centro di una difesa che sarà completata da Jacopo Silva e Rainone a protezione del portiere Crispino, mentre a centrocampo dovrebbero agire ancora D’Angelo e Zito come mezzali a supporto del regista Santoro. Sugli esterni cerca posto Zivkov che potrebbe giocare a sinistra prendendo la maglia di Paparusso; a destra ci sarà Longo, davanti vanno verso la conferma Castaldo e Starita ma attenzione alla soluzione di Laaribi come attaccante di movimento. Nella Sicula Leonzio Nordi sarà il portiere, con Parisi e Sabatino come terzini (ma a destra potrebbe giocare Andrea De Rossi) e in mezzo agiranno Cristian Sosa e Petta; la cerniera mediana sarà composta da Palermo e uno tra Cozza e Maimone; Bariti e Grillo sono favoriti come esterni alti anche se Bollino spera di avere un posto; dovrebbe essere come sempre Sicurella il giocatore sulla trequarti, dunque possibile lo schieramento ad una punta con Lescano che a questo punto parte favorito sulla concorrenza.

QUOTE E PRONOSTICO

Nel pronostico di Casertana Sicula Leonzio sono i falchetti a partire favoriti: lo dice anche l’agenzia di scommesse Snai, che ha indicato un valore di 1,65 volte la somma messa sul piatto per il segno 1, che identifica la vittoria interna. Il successo fuori casa dei siciliani vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 5,25 quello che avrete deciso di puntare con questo bookmaker; abbiamo poi il segno X per il pareggio, il cui valore ammonta a 3,50 volte la giocata.



