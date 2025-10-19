Diretta Casertana Siracusa streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 19 ottobre 2025

DIRETTA CASERTANA SIRACUSA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Arriviamo adesso all’angolo delle statistiche per la diretta di Casertana Siracusa, il fischio di inizio è vicino e con esso il nostro commento, ma abbiamo ancora qualche attimo per capire meglio chi tra queste due avrà il favore dei numeri dalla propria parte. La Casertana si presenta con un’identità chiara: alta intensità, spinta costante e grande continuità nei duelli. I numeri lo confermano: 10,9 km percorsi medi per giocatore, 2,0 xG, e 7,2 tocchi in area avversaria a partita. Il 65% delle azioni pericolose nasce dal pressing alto e dai recuperi entro 30 metri dall’area rivale.

DIRETTA/ Picerno Casertana (risultato finale 0-2): doppietta di Bentivegna! (Serie C, 11 ottobre 2025)

Il Siracusa invece punta sulla gestione: 55% di possesso medio, 1,5 xG, 1,3 xA, e una costruzione molto laterale, il 72% delle manovre parte da entrambe le fasce. La Casertana segna con regolarità nella ripresa (61% dei gol dopo l’intervallo), mentre il Siracusa tende a partire meglio (43% entro il 30’). Sul piano disciplinare i campani sono più “caldi” (3,4 ammonizioni di media, contro 2,0 dei siciliani), ma vincono più contrasti (56%). Ora via al commento live della diretta di Casertana Siracusa, si comincia finalmente! (agg. Gianmarco Mannara)

Video Casertana Casarano (0-3)/ Gol e highlights: campani in 10, tris pesantissimo! (Serie C, 5 ottobre 2025)

CASERTANA SIRACUSA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Sarà naturalmente ancora una volta Sky Sport ad offrire ai suoi abbonati la diretta Casertana Siracusa in tv, mettendo a disposizione anche le opzioni per la diretta streaming video.

CASERTANA SIRACUSA: UNA PARTITA A SENSO UNICO?

Ci sarà certamente una chiara favorita per la vittoria nella diretta Casertana Siracusa, che ci terrà compagnia come anticipo dell’ora di pranzo della decima giornata del girone C della Serie C, quindi alle ore 12.30 di oggi, domenica 19 ottobre 2025, dallo Stadio Alberto Pinto naturalmente di Caserta.

La Casertana arriva da una bella vittoria per 0-2 sul campo del Picerno, un successo che ha consentito ai campani di salire a quota 14 punti in classifica e di conseguenza di consolidarsi in zona playoff, con l’obiettivo di salire ancora sfruttando il turno potenzialmente molto favorevole di oggi.

DIRETTA/ Casertana Casarano (risultato finale 0-3): Cajazzo-Gyamfi-Malcore, tris salentino! (5 ottobre 2025)

Per il Siracusa invece l’ultima giornata di campionato ha portato una sconfitta casalinga contro il Sorrento, ma soprattutto gli ospiti siciliani hanno appena 3 punti e hanno perso otto delle precedenti nove partite, un impatto devastante con la categoria per una neopromossa che dopo l’ottimo cammino in Serie D prometteva onestamente di più.

La logica quindi ci direbbe che la diretta Casertana Siracusa dovrebbe avere un verdetto praticamente già scritto. I campani dovranno evitare distrazioni per non complicarsi la vita, compito dei siciliani sarà invece trovare un guizzo per tornare a muovere la classifica e ritrovare anche la fiducia po’ persa conio passare dei turni…

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA SIRACUSA

Federico Coppitelli potrebbe insistere con un aggressivo modulo 3-4-3 nelle probabili formazioni della diretta Casertana Siracusa per i padroni di casa. Quanto ai titolari, davanti a De Lucia spazio ai difensori Heinz, Rocchi e Bacchetti; linea a quattro nel centrocampo della Casertana con Oukhadda, Toscano, Pezzella e Liotti; infine il tridente d’attacco, nel quale i titolari potrebbero essere Kallon, Vano e Bentivegna.

Il Siracusa di mister Marco Turati dovrebbe invece scegliere un modulo 4-2-3-1, con questi possibili undici titolari per gli ospiti siciliani: Farroni in porta; in difesa Puzone, Pacciardi, Bonacchi e Cancellieri; a centrocampo Candiano e Limonelli, attivi nelle due fasi per supportare la linea di trequarti con Guadagni, Contini e Valente alle spalle del centravanti Capanni.

PRONOSTICO E QUOTE

Classifica e fattore campo dicono che il pronostico sulla diretta Casertana Siracusa secondo la Snai quota come nettamente favoriti i campani. Per dare i numeri, ecco che il segno 1 è quotato a 1,70, con il pareggio si arriverebbe a 3,40 ed infine un successo esterno pagherebbe 4,50 volte la posta.